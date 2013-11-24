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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 4460446144624463

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.8 5 469
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
124
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
90
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
91
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
21%
99
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
65
Всього голосів : 469
Повідомлення Додано: Вів 08 гру, 2020 21:34

Re: Форвард Банк Forward Bank

А вот Икея (официальный магазин) считается ли маркетплейсом, знает кто?
Wingless Hussar
 
Повідомлень: 73
З нами з: 16.10.15
Подякував: 0 раз.
Подякували: 4 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 08 гру, 2020 21:49

  Wingless Hussar написав:А вот Икея (официальный магазин) считается ли маркетплейсом, знает кто?
У вересні Ikea проходила в Форварді в категорії "Меблі та будівництво".
apostol
 
Повідомлень: 301
З нами з: 24.12.14
Подякував: 810 раз.
Подякували: 71 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 08 гру, 2020 21:58

  Wingless Hussar написав:А вот Икея (официальный магазин) считается ли маркетплейсом, знает кто?

Зачем рисковать, бейте Укрсибом!
Приз за регистрацию и Кешбек(КБ):
  • 300грн. и КБ: lx4.me/c/AgZ9uvTZ
  • 100грн. и КБ: v.pumb.ua/bcpFKw
  • 65грн. и КБ: SPORTBANK.com.ua/r/?ref=9hayxCc
  • 55грн. и КБ: ABANK24.page.link/845Y
  • 50грн. и КБ: MONOBANK.ua/r/NVSR
ukrprom2014
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2140
З нами з: 09.03.14
Подякував: 26 раз.
Подякували: 143 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 08 гру, 2020 22:20

Спасибо. Укрсибов нету, есть ещё только Тас Велика П'ятірка.
Wingless Hussar
 
Повідомлень: 73
З нами з: 16.10.15
Подякував: 0 раз.
Подякували: 4 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 08 гру, 2020 22:43

Wingless Hussar это очень зря :)
Кешбечные карты!
  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
  2. https://abank24.page.link/mK7z +50 ГРН Абанк
  3. https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Монобанк
Вопросы - в личку!
omb
 
Повідомлень: 2578
З нами з: 08.04.14
Подякував: 23 раз.
Подякували: 198 раз.
 
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  #<1 ... 4460446144624463
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