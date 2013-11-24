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Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 08 гру, 2020 21:34
А вот Икея (официальный магазин) считается ли маркетплейсом, знает кто?
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Wingless Hussar
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Додано: Вів 08 гру, 2020 21:49
Wingless Hussar написав:
А вот Икея (официальный магазин) считается ли маркетплейсом, знает кто?
У вересні Ikea проходила в Форварді в категорії "Меблі та будівництво".
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Додано: Вів 08 гру, 2020 21:58
Wingless Hussar написав:
А вот Икея (официальный магазин) считается ли маркетплейсом, знает кто?
Зачем рисковать, бейте Укрсибом!
Приз за регистрацию и Кешбек(КБ):
- 300грн. и КБ: lx4.me/c/AgZ9uvTZ
- 100грн. и КБ: v.pumb.ua/bcpFKw
- 65грн. и КБ: SPORTBANK.com.ua/r/?ref=9hayxCc
- 55грн. и КБ: ABANK24.page.link/845Y
- 50грн. и КБ: MONOBANK.ua/r/NVSR
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Додано: Вів 08 гру, 2020 22:20
Спасибо. Укрсибов нету, есть ещё только Тас Велика П'ятірка.
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Wingless Hussar
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Додано: Вів 08 гру, 2020 22:43
Wingless Hussar
это очень зря
Кешбечные карты!
Вопросы - в личку!
- http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
- https://abank24.page.link/mK7z +50 ГРН Абанк
- https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Монобанк
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