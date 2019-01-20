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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 08 гру, 2020 21:34
Re: Форвард Банк Forward Bank
А вот Икея (официальный магазин) считается ли маркетплейсом, знает кто?
Додано: Вів 08 гру, 2020 21:49
Додано: Вів 08 гру, 2020 21:58
Зачем рисковать, бейте Укрсибом!
Приз за регистрацию и Кешбек(КБ):
Додано: Вів 08 гру, 2020 22:43
Wingless Hussar это очень зря
Кешбечные карты!
Додано: Сер 09 гру, 2020 00:28
Думаю, это сложно, только если ты делаешь это сложным. Это менталитет.
https://youtu.be/vjtXbzXwBDs?t=3176 Хозяин системы.
Додано: Сер 09 гру, 2020 10:58
Re: Форвард Банк Forward Bank
Вывод кэшбэка на кредитку пройдет по счету следующим рабочим днем. Пытался погасить кредитку в последний день перед РД, перевод с привязанной карты уже погасил задолженность, а вывод кэшбэка - нет. Пересмотрел выписку, позвонил на горячку- пройдет по счету завтра.
P.S. Заплачу немного лишнего. Будет наука.
Додано: Сер 09 гру, 2020 11:43
lel писали здесь много раз об этом, так что в науку можно добавить почитать ветку
Кешбечные карты!
Додано: Сер 09 гру, 2020 13:25
Re: Форвард Банк Forward Bank
Нарід бросился осваивать маркетплейсы, и банчик сразу eBay поменял МСС
Додано: Сер 09 гру, 2020 13:55
подскажите, где-то проскакивало что есть банк который продаст физику доллары по курсу межбанку, кажется с комисом 0.2%? какой это банк? Газ не продаст?
Думаю, это сложно, только если ты делаешь это сложным. Это менталитет.
https://youtu.be/vjtXbzXwBDs?t=3176 Хозяин системы.
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