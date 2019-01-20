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Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 09 гру, 2020 14:38
proftpd66 написав:
подскажите, где-то проскакивало что есть банк который продаст физику доллары по курсу межбанку, кажется с комисом 0.2%? какой это банк? Газ не продаст?
прокредит
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