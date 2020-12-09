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Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 09 гру, 2020 14:38
proftpd66 написав:
подскажите, где-то проскакивало что есть банк который продаст физику доллары по курсу межбанку, кажется с комисом 0.2%? какой это банк? Газ не продаст?
прокредит
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Додано: Сер 09 гру, 2020 14:57
J написав: proftpd66 написав:
подскажите, где-то проскакивало что есть банк который продаст физику доллары по курсу межбанку, кажется с комисом 0.2%? какой это банк? Газ не продаст?
прокредит
спасибо. Кажется, еще конь
Думаю, это сложно, только если ты делаешь это сложным. Это менталитет.
https://youtu.be/vjtXbzXwBDs?t=3176
Хозяин системы.
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proftpd66
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Додано: Сер 09 гру, 2020 16:40
Wingless Hussar написав:
Спасибо. Укрсибов нету, есть ещё только Тас Велика П'ятірка.
Еще 1,5 месяца есть на открытие этой чудесной NewCard
Приз за регистрацию и Кешбек(КБ):
- 300грн. и КБ: lx4.me/c/AgZ9uvTZ
- 100грн. и КБ: v.pumb.ua/bcpFKw
- 65грн. и КБ: SPORTBANK.com.ua/r/?ref=9hayxCc
- 55грн. и КБ: ABANK24.page.link/845Y
- 50грн. и КБ: MONOBANK.ua/r/NVSR
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ukrprom2014
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Додано: Сер 09 гру, 2020 16:48
ukrprom2014 даже больше чем 1.5
Кешбечные карты!
Вопросы - в личку!
- http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
- https://abank24.page.link/mK7z +50 ГРН Абанк
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Сер 09 гру, 2020 15:34
Water
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