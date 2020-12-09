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Обслуговування в українських
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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 4461446244634464

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.8 5 469
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
124
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
90
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
91
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
21%
99
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
65
Всього голосів : 469
Повідомлення Додано: Сер 09 гру, 2020 14:38

  proftpd66 написав:подскажите, где-то проскакивало что есть банк который продаст физику доллары по курсу межбанку, кажется с комисом 0.2%? какой это банк? Газ не продаст?

прокредит
J
 
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Повідомлення Додано: Сер 09 гру, 2020 14:57

  J написав:
  proftpd66 написав:подскажите, где-то проскакивало что есть банк который продаст физику доллары по курсу межбанку, кажется с комисом 0.2%? какой это банк? Газ не продаст?

прокредит


спасибо. Кажется, еще конь
Думаю, это сложно, только если ты делаешь это сложным. Это менталитет.
https://youtu.be/vjtXbzXwBDs?t=3176 :arrow: :arrow: :arrow: Хозяин системы.
proftpd66
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Повідомлення Додано: Сер 09 гру, 2020 16:40

  Wingless Hussar написав:Спасибо. Укрсибов нету, есть ещё только Тас Велика П'ятірка.

Еще 1,5 месяца есть на открытие этой чудесной NewCard
Приз за регистрацию и Кешбек(КБ):
  • 300грн. и КБ: lx4.me/c/AgZ9uvTZ
  • 100грн. и КБ: v.pumb.ua/bcpFKw
  • 65грн. и КБ: SPORTBANK.com.ua/r/?ref=9hayxCc
  • 55грн. и КБ: ABANK24.page.link/845Y
  • 50грн. и КБ: MONOBANK.ua/r/NVSR
ukrprom2014
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Повідомлення Додано: Сер 09 гру, 2020 16:48

ukrprom2014 даже больше чем 1.5
Кешбечные карты!
  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
  2. https://abank24.page.link/mK7z +50 ГРН Абанк
  3. https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Монобанк
Вопросы - в личку!
omb
 
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Повідомлення Додано: Сер 09 гру, 2020 18:37

Re: Форвард Банк Forward Bank

заказал товара F.ua , получение товара в отделении Жустин и оплатой картой там же в отделении , под Маркетплейсы попадет ? заказа оформил ,только сейчас подумал , что можно было оплатить сразу на сайте...
lincoln2
 
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Повідомлення Додано: Сер 09 гру, 2020 18:49

Re: Форвард Банк Forward Bank

полагаю в отделении почты будет как перевод на карту
wtf
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Повідомлення Додано: Сер 09 гру, 2020 19:13

  wtf написав:полагаю в отделении почты будет как перевод на карту

год назад забирал так товар с розетки , платил Вик Ендом Тасиным , МСС не проверял , но как оплата за товар ,прошло.... не как , перевод на карту ...
lincoln2
 
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