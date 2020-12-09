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Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 09 гру, 2020 21:20
wtf написав:
полагаю в отделении почты будет как перевод на карту
Мне в Justin сказали что идет не как перевод а как оплата за услугу.
В отличии от Новой Почты.
Приз за регистрацию и Кешбек(КБ):
- 300грн. и КБ: lx4.me/c/AgZ9uvTZ
- 100грн. и КБ: v.pumb.ua/bcpFKw
- 65грн. и КБ: SPORTBANK.com.ua/r/?ref=9hayxCc
- 55грн. и КБ: ABANK24.page.link/845Y
- 50грн. и КБ: MONOBANK.ua/r/NVSR
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Додано: Сер 09 гру, 2020 21:56
lincoln2 написав:
заказал товара F.ua , получение товара в отделении Жустин и оплатой картой там же в отделении , под Маркетплейсы попадет ? заказа оформил ,только сейчас подумал , что можно было оплатить сразу на сайте...
У мони проходит как прочее
Новая почта проходит как оплата за услуги, наложка - не знаю как
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Додано: Сер 09 гру, 2020 22:09
KVV написав: lincoln2 написав: wtf написав:
полагаю в отделении почты будет как перевод на карту
год назад забирал так товар с розетки , платил Вик Ендом Тасиным , МСС не проверял , но как оплата за товар ,прошло.... не как , перевод на карту ...
Розетка видає через точку видачі і мсс там зазвичай "Продукти"
Джастін це оператор поштових послуг і мсс там "Поштові послуги " - почекайте суботи і оплатіть Вікою - буде 3% кб.
Спасибо , оплачу таки Викой .
По Розетке ... ( по опыту , выдача на Победы 136 ) там есть как терминалы настроенные ,как маркетплейс , так и "продукты" .
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Додано: Сер 09 гру, 2020 22:37
lincoln2 написав:
По Розетке ... ( по опыту , выдача на Победы 136 ) там есть как терминалы настроенные ,как маркетплейс , так и "продукты"
Намедни имел возможность проверить лично.
Касса №2 - маркетплейс.
Но перед поездкой, заказал на сайте Розетки еще переходничек копеечный.
Вначале оплатил переходничек, увидел КБ 60 коп. в приложении и только потом оплатил серьезную покупку на этом же терминале
.
Переходничек после этого успешно вернул за ненадобностью.
Немного дольше - но зато надежнее
Приз за регистрацию и Кешбек(КБ):
- 300грн. и КБ: lx4.me/c/AgZ9uvTZ
- 100грн. и КБ: v.pumb.ua/bcpFKw
- 65грн. и КБ: SPORTBANK.com.ua/r/?ref=9hayxCc
- 55грн. и КБ: ABANK24.page.link/845Y
- 50грн. и КБ: MONOBANK.ua/r/NVSR
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ukrprom2014
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- Повідомлень: 2156
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- Подякував: 27 раз.
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