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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 4462446344644465

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.8 5 469
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
124
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
90
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
91
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
21%
99
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
65
Всього голосів : 469
Повідомлення Додано: Сер 09 гру, 2020 21:20

  wtf написав:полагаю в отделении почты будет как перевод на карту

Мне в Justin сказали что идет не как перевод а как оплата за услугу.
В отличии от Новой Почты.
Приз за регистрацию и Кешбек(КБ):
  • 300грн. и КБ: lx4.me/c/AgZ9uvTZ
  • 100грн. и КБ: v.pumb.ua/bcpFKw
  • 65грн. и КБ: SPORTBANK.com.ua/r/?ref=9hayxCc
  • 55грн. и КБ: ABANK24.page.link/845Y
  • 50грн. и КБ: MONOBANK.ua/r/NVSR
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Повідомлення Додано: Сер 09 гру, 2020 21:56

  lincoln2 написав:заказал товара F.ua , получение товара в отделении Жустин и оплатой картой там же в отделении , под Маркетплейсы попадет ? заказа оформил ,только сейчас подумал , что можно было оплатить сразу на сайте...

У мони проходит как прочее
Новая почта проходит как оплата за услуги, наложка - не знаю как
andreyiskra
 
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Повідомлення Додано: Сер 09 гру, 2020 22:09

  KVV написав:
  lincoln2 написав:
  wtf написав:полагаю в отделении почты будет как перевод на карту

год назад забирал так товар с розетки , платил Вик Ендом Тасиным , МСС не проверял , но как оплата за товар ,прошло.... не как , перевод на карту ...

Розетка видає через точку видачі і мсс там зазвичай "Продукти"

Джастін це оператор поштових послуг і мсс там "Поштові послуги " - почекайте суботи і оплатіть Вікою - буде 3% кб.


Спасибо , оплачу таки Викой .
По Розетке ... ( по опыту , выдача на Победы 136 ) там есть как терминалы настроенные ,как маркетплейс , так и "продукты" .
lincoln2
 
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Повідомлення Додано: Сер 09 гру, 2020 22:37

Re: Форвард Банк Forward Bank

  lincoln2 написав:По Розетке ... ( по опыту , выдача на Победы 136 ) там есть как терминалы настроенные ,как маркетплейс , так и "продукты"

Намедни имел возможность проверить лично.
Касса №2 - маркетплейс.
Но перед поездкой, заказал на сайте Розетки еще переходничек копеечный.
Вначале оплатил переходничек, увидел КБ 60 коп. в приложении и только потом оплатил серьезную покупку на этом же терминале.
Переходничек после этого успешно вернул за ненадобностью.
Немного дольше - но зато надежнее :)
Приз за регистрацию и Кешбек(КБ):
  • 300грн. и КБ: lx4.me/c/AgZ9uvTZ
  • 100грн. и КБ: v.pumb.ua/bcpFKw
  • 65грн. и КБ: SPORTBANK.com.ua/r/?ref=9hayxCc
  • 55грн. и КБ: ABANK24.page.link/845Y
  • 50грн. и КБ: MONOBANK.ua/r/NVSR
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Повідомлення Додано: Чет 10 гру, 2020 00:20

  lincoln2 написав:заказал товара F.ua , получение товара в отделении Жустин и оплатой картой там же в отделении , под Маркетплейсы попадет ? заказа оформил ,только сейчас подумал , что можно было оплатить сразу на сайте...

Пролет. Будут курьерские услуги, покупка.
https://lx4.me/c/FsuG7Pbx - бонусне реф. посилання для Ко-Ко кард Банку Форвард
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Повідомлення Додано: Чет 10 гру, 2020 00:31

Re: Форвард Банк Forward Bank

  greenozon написав:Офіційні умови акції «Активна зима»
https://www.forward-bank.com/about/acti ... winter.pdf

КОРОТЕНЬКО о главном:
карты только МС, операции ч/з терминал
Для вновь обращенных (дата причастия от 7/12/2020+) :
3+ операции на 300+ грн. = 50 грн на мобилу.
Для адептов со стажем (вляпались до 7/12/2020) :
5+ операцій 50+ грн. кожна = участие в лохотроне сертифікатів Rozetka 500 и 1000 грн.
Приз за регистрацию и Кешбек(КБ):
  • 300грн. и КБ: lx4.me/c/AgZ9uvTZ
  • 100грн. и КБ: v.pumb.ua/bcpFKw
  • 65грн. и КБ: SPORTBANK.com.ua/r/?ref=9hayxCc
  • 55грн. и КБ: ABANK24.page.link/845Y
  • 50грн. и КБ: MONOBANK.ua/r/NVSR
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Повідомлення Додано: Чет 10 гру, 2020 11:10

Re: Форвард Банк Forward Bank

Звонила скунсовская робо-баба. Сказала: "Дослушайте до конца важное сообщение для владельцев кредитных карт ;). В течение 5 дней вам будет повышен кредитный лимит, в случае согласия нажмите 1".
Моей желтой КоКо-нулевке как раз на прошлой неделе исполнилось полгода. Использовалась в основном для хранения и транзита. 1 месяц "совпала нужная категория" - наколядовал 1000 грязными. В этом месяце опять есть нужная категория, но не было лимита и планировал даже подъехать в банк, чтобы прозондировать вопрос установки таки лимита, но банк меня выпердил :mrgreen:
50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
    55 грн. - карта Sportbank от ОКСИбанка - https://sportbank.com.ua/r/?ref=APw4jNN
100 грн. - для милых дам карта Pudra от Таскомбанка - https://clc.am/BQ6Hbg
    50 грн. - карта Зелена от А-банка - https://a-bank.com.ua/t?a=4QXHYBGJYXX0
إِنْ شَاءَ ٱللَّٰهُ‎
Flamingo
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Повідомлення Додано: Чет 10 гру, 2020 11:29

Flamingo
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таки зачислили вчера 80гр.- одумались...
а шо делать?
чик
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Повідомлення Додано: Чет 10 гру, 2020 11:59

  чик написав:Flamingo
viewtopic.php?p=5093881#p5093881
таки зачислили вчера 80гр.- одумались...

Вот и хорошо, что в банке включили разум. Поздравляю!
50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
    55 грн. - карта Sportbank от ОКСИбанка - https://sportbank.com.ua/r/?ref=APw4jNN
100 грн. - для милых дам карта Pudra от Таскомбанка - https://clc.am/BQ6Hbg
    50 грн. - карта Зелена от А-банка - https://a-bank.com.ua/t?a=4QXHYBGJYXX0
إِنْ شَاءَ ٱللَّٰهُ‎
Flamingo
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Повідомлення Додано: Чет 10 гру, 2020 12:32

Re: Форвард Банк Forward Bank

"Покупон" попадает в маркетплейсы? Не нашел, может уже кто писал.
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