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Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 10 гру, 2020 16:34
Подскажите пожалуйста, с дебетки сделать оплату, и снова докинуть до 15000 можно одним днём, или лучше ждать проводки? За лимит 15000 не выйдешь в данном случае?
Оформи карту по ссылке и получи:
- +100 грн всеМожу в ПУМБ (в Viber) - v.pumb.ua/bcVUXVи
- +100/50 грн КокоКард (кред/дебит) в Форвард банке -http://lx4.me/c/5UKpFtfX
- +55 грн в Sportbanke - https://sportbank.com.ua/promo/?ref=eAkJSaZ
- +50 грн «Зелена» в А-Банке - https://abank24.page.link/MruP
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anis
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Додано: Чет 10 гру, 2020 16:40
anis написав:
Подскажите пожалуйста, с дебетки сделать оплату, и снова докинуть до 15000 можно одним днём, или лучше ждать проводки? За лимит 15000 не выйдешь в данном случае?
Я б зачекав до списання, котре вірогідніше за все станеться завтра, бо якщо тягнути тутешнім сервісом, точно буде переліміт за цей день.
Переходь на темний бік за карткою Моно
(кожному по 50 грн), обирай кредитку Зелена
від А-банку (кожному по 50 грн) або КОКО
кард від Форварду (по 100 грн. за кредитну, по 50 грн. за дебетну, де ще й 15% на залишок до 15кгрн і кешбек):
- https://monobank.ua/r/2xGi
- https://a-bank.com.ua/t?a=4R0EFKPVAXX0
- http://lx4.me/c/scmNJYrY
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kreuz
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Додано: Чет 10 гру, 2020 16:57
Flamingo написав:
Звонила скунсовская робо-баба. Сказала: "Дослушайте до конца важное сообщение для владельцев кредитных карт
. В течение 5 дней вам будет повышен кредитный лимит, в случае согласия нажмите 1".
Моей желтой КоКо-нулевке как раз на прошлой неделе исполнилось полгода. Использовалась в основном для хранения и транзита. 1 месяц "совпала нужная категория" - наколядовал 1000 грязными. В этом месяце опять есть нужная категория, но не было лимита и планировал даже подъехать в банк, чтобы прозондировать вопрос установки таки лимита, но банк меня выпердил
Тоже позвонила, но до сих пор не вижу лимита
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Adast
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Додано: Чет 10 гру, 2020 17:01
кредитный лимит по заявке поднимают или только автоматически при пользовании картой?
ради интереса оставлял в телеграм боте заявку на новый лимит, в итоге никаких изменений, да и бот вообще не находил карты последние несколько дней
КБ за открытие карты
*оформляется через вайбер
- 50грн koko дебет |100+100грн koko кредит | http://lx4.me/c/v4CXd3P7
- 50грн todobank | https://todobank.page.link/M6Wb
- 50грн a-bank | https://abank24.page.link/KLjC
- 50грн monobank | https://monobank.ua/r/D32d
- 100грн pumb всекарта/всеможу* | v.pumb.ua/bc5CfE
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wtf
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Додано: Чет 10 гру, 2020 17:35
Adast написав:
Тоже позвонила, но до сих пор не вижу лимита
надо подождать пару дней
Кешбечные карты!
Вопросы - в личку!
- http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
- https://abank24.page.link/mK7z +50 ГРН Абанк
- https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Монобанк
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omb
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Додано: Чет 10 гру, 2020 17:51
omb написав: Adast написав:
Тоже позвонила, но до сих пор не вижу лимита
надо подождать пару дней
Да у бабы было чтото про 5 дней
50 грн./100 грн.
- карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
55 грн. - карта Sportbank от ОКСИбанка - https://sportbank.com.ua/r/?ref=APw4jNN 100 грн.
- для милых дам карта Pudra от Таскомбанка - https://clc.am/BQ6Hbg
50 грн. - карта Зелена от А-банка - https://a-bank.com.ua/t?a=4QXHYBGJYXX0
إِنْ شَاءَ ٱللَّٰهُ
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Flamingo
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