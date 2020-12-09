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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 4463446444654466

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.8 5 469
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
124
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
90
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
91
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
21%
99
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
65
Всього голосів : 469
Повідомлення Додано: Чет 10 гру, 2020 16:34

Re: Форвард Банк Forward Bank

Подскажите пожалуйста, с дебетки сделать оплату, и снова докинуть до 15000 можно одним днём, или лучше ждать проводки? За лимит 15000 не выйдешь в данном случае?
Оформи карту по ссылке и получи:
  • +100 грн всеМожу в ПУМБ (в Viber) - v.pumb.ua/bcVUXVи
  • +100/50 грн КокоКард (кред/дебит) в Форвард банке -http://lx4.me/c/5UKpFtfX
  • +55 грн в Sportbanke - https://sportbank.com.ua/promo/?ref=eAkJSaZ
  • +50 грн «Зелена» в А-Банке - https://abank24.page.link/MruP
anis
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Повідомлення Додано: Чет 10 гру, 2020 16:40

  anis написав:Подскажите пожалуйста, с дебетки сделать оплату, и снова докинуть до 15000 можно одним днём, или лучше ждать проводки? За лимит 15000 не выйдешь в данном случае?

Я б зачекав до списання, котре вірогідніше за все станеться завтра, бо якщо тягнути тутешнім сервісом, точно буде переліміт за цей день.
Переходь на темний бік за карткою Моно (кожному по 50 грн), обирай кредитку Зелена від А-банку (кожному по 50 грн) або КОКО кард від Форварду (по 100 грн. за кредитну, по 50 грн. за дебетну, де ще й 15% на залишок до 15кгрн і кешбек):
  • https://monobank.ua/r/2xGi
  • https://a-bank.com.ua/t?a=4R0EFKPVAXX0
  • http://lx4.me/c/scmNJYrY
kreuz
 
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Повідомлення Додано: Чет 10 гру, 2020 16:57

  Flamingo написав:Звонила скунсовская робо-баба. Сказала: "Дослушайте до конца важное сообщение для владельцев кредитных карт ;). В течение 5 дней вам будет повышен кредитный лимит, в случае согласия нажмите 1".
Моей желтой КоКо-нулевке как раз на прошлой неделе исполнилось полгода. Использовалась в основном для хранения и транзита. 1 месяц "совпала нужная категория" - наколядовал 1000 грязными. В этом месяце опять есть нужная категория, но не было лимита и планировал даже подъехать в банк, чтобы прозондировать вопрос установки таки лимита, но банк меня выпердил :mrgreen:

Тоже позвонила, но до сих пор не вижу лимита :(
Adast
 
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Повідомлення Додано: Чет 10 гру, 2020 17:01

Re: Форвард Банк Forward Bank

кредитный лимит по заявке поднимают или только автоматически при пользовании картой?
ради интереса оставлял в телеграм боте заявку на новый лимит, в итоге никаких изменений, да и бот вообще не находил карты последние несколько дней
КБ за открытие карты
  • 50грн koko дебет |100+100грн koko кредит | http://lx4.me/c/v4CXd3P7
  • 50грн todobank | https://todobank.page.link/M6Wb
  • 50грн a-bank | https://abank24.page.link/KLjC
  • 50грн monobank | https://monobank.ua/r/D32d
  • 100грн pumb всекарта/всеможу* | v.pumb.ua/bc5CfE
*оформляется через вайбер
wtf
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Повідомлення Додано: Чет 10 гру, 2020 17:35

  Adast написав:Тоже позвонила, но до сих пор не вижу лимита :(
надо подождать пару дней
Кешбечные карты!
  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
  2. https://abank24.page.link/mK7z +50 ГРН Абанк
  3. https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Монобанк
Вопросы - в личку!
omb
 
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Повідомлення Додано: Чет 10 гру, 2020 17:51

  omb написав:
  Adast написав:Тоже позвонила, но до сих пор не вижу лимита :(
надо подождать пару дней

Да у бабы было чтото про 5 дней
50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
    55 грн. - карта Sportbank от ОКСИбанка - https://sportbank.com.ua/r/?ref=APw4jNN
100 грн. - для милых дам карта Pudra от Таскомбанка - https://clc.am/BQ6Hbg
    50 грн. - карта Зелена от А-банка - https://a-bank.com.ua/t?a=4QXHYBGJYXX0
إِنْ شَاءَ ٱللَّٰهُ‎
Flamingo
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