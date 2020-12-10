anis написав:Подскажите пожалуйста, с дебетки сделать оплату, и снова докинуть до 15000 можно одним днём, или лучше ждать проводки? За лимит 15000 не выйдешь в данном случае?
Я б зачекав до списання, котре вірогідніше за все станеться завтра, бо якщо тягнути тутешнім сервісом, точно буде переліміт за цей день.
Переходь на темний бік за карткою Моно (кожному по 50 грн), обирай кредитку Зелена від А-банку (кожному по 50 грн) або КОКО кард від Форварду (по 100 грн. за кредитну, по 50 грн. за дебетну, де ще й 15% на залишок до 15кгрн і кешбек):
Flamingo написав:Звонила скунсовская робо-баба. Сказала: "Дослушайте до конца важное сообщение для владельцев кредитных карт . В течение 5 дней вам будет повышен кредитный лимит, в случае согласия нажмите 1". Моей желтой КоКо-нулевке как раз на прошлой неделе исполнилось полгода. Использовалась в основном для хранения и транзита. 1 месяц "совпала нужная категория" - наколядовал 1000 грязными. В этом месяце опять есть нужная категория, но не было лимита и планировал даже подъехать в банк, чтобы прозондировать вопрос установки таки лимита, но банк меня выпердил
кредитный лимит по заявке поднимают или только автоматически при пользовании картой? ради интереса оставлял в телеграм боте заявку на новый лимит, в итоге никаких изменений, да и бот вообще не находил карты последние несколько дней
КБ за открытие карты
50грн koko дебет |100+100грн koko кредит | http://lx4.me/c/v4CXd3P7
Повідомлення wtf » Чет 10 гру, 2020 17:01 Wtf, мне бот два дня сообщал, шо "у Вас немає карткових договорів.." На третий день телефон перезагрузила, бот опомнился и выдал запрошенную информацию корректно..
Adast написав:А кто-то алкоголь в Розетке брал онлайн? Маркетплейсы, Виномаркеты или Продукты получились?)
Летом были маркетплейсы. Сейчас говорят винище. Платите лучше на месте, закажите другим заказом что-нибудь ненужное (я обычно беру это https://rozetka.com.ua/beston_aap2825/p2778087/ ), посмотрите в приложении КБ, тогда уж платите за бухло. При выходе ненужное сдайте взад.