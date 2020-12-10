J
а обналичить потом как?
У Юнекса сегодня снова самолёт с баксами не прилетел.
|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 10 гру, 2020 20:48
J
а обналичить потом как?
У Юнекса сегодня снова самолёт с баксами не прилетел.
Замена нравственных норм,отказ от нравственных принципов,признание нормой того,что раньше считалось форменным негодяйством - это сегодняшняя реальность.
Додано: Чет 10 гру, 2020 21:57
Кешбечные карты!
|