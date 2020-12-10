J
а обналичить потом как?
У Юнекса сегодня снова самолёт с баксами не прилетел.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 10 гру, 2020 20:48
J
а обналичить потом как?
У Юнекса сегодня снова самолёт с баксами не прилетел.
Замена нравственных норм,отказ от нравственных принципов,признание нормой того,что раньше считалось форменным негодяйством - это сегодняшняя реальность.
Додано: Чет 10 гру, 2020 21:48
Кто-то сталкивался такой проблемой?
Три раза тащил форвардом со спортбанка. Два платежа по 2500 прошло, на третьем вроде все прошло, но деньги не зашли (со спорта списало). Пришел пуш форварда с записью Nema zvyazku -2500
И все, бобик сдох. Спорт сказал деньги ушли, форвард говорит что два ок прошло, третий пошел в отказ от спорта. Назад не пришло, в форварде не появились. Как долго обычно такие глюки решаются?
Додано: Чет 10 гру, 2020 21:57
Кешбечные карты!
Додано: Чет 10 гру, 2020 23:26
Re: Форвард Банк Forward Bank
да заказ через браузер
заказывал алко + обычный товар - разбило на 2 заказа вино и маркет, когда вводишь код 3ds продавец товара с маркета значится как rozerka.ua , вино ua2
КБ за открытие карты
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