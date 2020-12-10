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Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 10 гру, 2020 20:48
J
а обналичить потом как?
У Юнекса сегодня снова самолёт с баксами не прилетел.
Замена нравственных норм,отказ от нравственных принципов,признание нормой того,что раньше считалось форменным негодяйством - это сегодняшняя реальность.
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swan forever
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Додано: Чет 10 гру, 2020 21:48
Кто-то сталкивался такой проблемой?
Три раза тащил форвардом со спортбанка. Два платежа по 2500 прошло, на третьем вроде все прошло, но деньги не зашли (со спорта списало). Пришел пуш форварда с записью Nema zvyazku -2500
И все, бобик сдох. Спорт сказал деньги ушли, форвард говорит что два ок прошло, третий пошел в отказ от спорта. Назад не пришло, в форварде не появились. Как долго обычно такие глюки решаются?
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netboss1992
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Додано: Чет 10 гру, 2020 21:57
wtf написав:
Виномаркеты 5921
продавец rozetka.ua2
Это именно онлайн?
Кешбечные карты!
Вопросы - в личку!
- http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
- https://abank24.page.link/mK7z +50 ГРН Абанк
- https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Монобанк
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omb
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Додано: Чет 10 гру, 2020 23:26
да заказ через браузер
заказывал алко + обычный товар - разбило на 2 заказа вино и маркет, когда вводишь код 3ds продавец товара с маркета значится как rozerka.ua , вино ua2
КБ за открытие карты
*оформляется через вайбер
- 50грн koko дебет |100+100грн koko кредит | http://lx4.me/c/v4CXd3P7
- 50грн todobank | https://todobank.page.link/M6Wb
- 50грн a-bank | https://abank24.page.link/KLjC
- 50грн monobank | https://monobank.ua/r/D32d
- 100грн pumb всекарта/всеможу* | v.pumb.ua/bc5CfE
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wtf
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Додано: П'ят 11 гру, 2020 10:28
По данным НБУ Форвард убыточный на 4,4 млн. грн.
Звоночек нам, любителям высоких процентных ставок по депозитам!
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joik
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Додано: П'ят 11 гру, 2020 10:35
joik написав:
По данным НБУ Форвард убыточный на 4,4 млн. грн.
Звоночек нам, любителям высоких процентных ставок по депозитам!
В пределах понда и хай звонят в колокола -- ляпотаа
... делайте хоть что-нибудь!
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Додано: П'ят 11 гру, 2020 10:38
joik написав:
Форвард убыточный на 4,4 млн. грн.
Это для банка вообще не сумма - пыль.
Приз за регистрацию и Кешбек(КБ):
- 300грн. и КБ: lx4.me/c/AgZ9uvTZ
- 100грн. и КБ: v.pumb.ua/bcpFKw
- 65грн. и КБ: SPORTBANK.com.ua/r/?ref=9hayxCc
- 55грн. и КБ: ABANK24.page.link/845Y
- 50грн. и КБ: MONOBANK.ua/r/NVSR
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Додано: П'ят 11 гру, 2020 10:38
joik написав:
По данным НБУ Форвард убыточный на 4,4 млн. грн.
Звоночек нам, любителям высоких процентных ставок по депозитам!
там слезы а не проценты
Нас не сбить с пути - нам пофиг куда идти
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хуторянка
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Додано: П'ят 11 гру, 2020 10:41
netboss1992 написав:
Кто-то сталкивался такой проблемой?
Три раза тащил форвардом со спортбанка. Два платежа по 2500 прошло, на третьем вроде все прошло, но деньги не зашли (со спорта списало). Пришел пуш форварда с записью Nema zvyazku -2500
И все, бобик сдох. Спорт сказал деньги ушли, форвард говорит что два ок прошло, третий пошел в отказ от спорта. Назад не пришло, в форварде не появились. Как долго обычно такие глюки решаются?
Сем бед - один ответ
.
Отримай бонус за карту/депо:
MEGABank (+50 грн): https://todobank.page.link/q1SU monobank (+50 грн): https://monobank.ua/r/zZrQ Forwardbank (+50 грн КокоДебіт/100 грн Коко кредит): http://lx4.me/c/uCqkgx2L А-банк (+50 грн): https://abank24.page.link/svh3 Universal Bank(+100 грн, за депо!): https://ubank.page.link/sU1E ПУМБ(+100 грн): v.pumb.ua/bcVD5d
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Додано: П'ят 11 гру, 2020 10:57
joik написав:
По данным НБУ Форвард убыточный на 4,4 млн. грн.
Звоночек нам, любителям высоких процентных ставок по депозитам!
а что тогда говорить любителям укрэксима, у которого -3,173 млрд грн
Кешбечные карты!
Вопросы - в личку!
- http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
- https://abank24.page.link/mK7z +50 ГРН Абанк
- https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Монобанк
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