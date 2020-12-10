Додано: Чет 10 гру, 2020 20:48

J

а обналичить потом как?

У Юнекса сегодня снова самолёт с баксами не прилетел.

Замена нравственных норм,отказ от нравственных принципов,признание нормой того,что раньше считалось форменным негодяйством - это сегодняшняя реальность.