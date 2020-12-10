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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 11 гру, 2020 11:07
Re: Форвард Банк Forward Bank
jay2004, НБУ рекомендует сначала попытаться порешать вопросы внутри "избы" (банка), затем уже стучать к ним.
Отримай кешбек від банку за оформлення платіжної картки!
Додано: П'ят 11 гру, 2020 11:13
Я пытался 11 дней - потом нервы сдали... И всё решилось(после обращения в НБУ) за 4-5 дней!!
Отримай бонус за карту/депо:
MEGABank (+50 грн): https://todobank.page.link/q1SU monobank (+50 грн): https://monobank.ua/r/zZrQ Forwardbank (+50 грн КокоДебіт/100 грн Коко кредит): http://lx4.me/c/uCqkgx2L А-банк (+50 грн): https://abank24.page.link/svh3 Universal Bank(+100 грн, за депо!): https://ubank.page.link/sU1E ПУМБ(+100 грн): v.pumb.ua/bcVD5d
Додано: П'ят 11 гру, 2020 11:16
Re: Форвард Банк Forward Bank
Говорить что динамика позитивная, по сравнению с 2019м
Приз за регистрацию и Кешбек(КБ):
Додано: П'ят 11 гру, 2020 11:51
ukrprom2014 тоже вариант в принципе
Кешбечные карты!
Додано: П'ят 11 гру, 2020 12:46
Сравнивать Форвард с Укрексимом я бы не стал, очень разные банки и операционная деятельность, Укрексим слишком велик, чтобы упасть, и мочнейшая крыша ввиде государства плюс корупционная составляющая.
А Форвард это шаткий домик росийского капитала в очень узком сигменте работы с физическими лицами, уйти с рынка могут за полдня. Вот и конкурируют ставками депозитов. Так что кейс рисков у Форварда значительно больше, как для меня депозитчика, среди кучи минусов есть один плюс это гибкость банка, где еще возьмеш на рынке 15 000% под 15%. Ставлю на то, что маленький, гибкий и перманентно убыточный банк может выирать на длинной дистанции у больших и корупционных.
Додано: П'ят 11 гру, 2020 12:58
Грейсовики кишмишники на банці заробляють, деполюди зароблябть, до 15тисячники заробляють....де тому прибутку взятися.
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
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