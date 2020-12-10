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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 4465446644674468

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.8 5 469
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
124
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
90
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
91
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
21%
99
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
65
Всього голосів : 469
Повідомлення Додано: П'ят 11 гру, 2020 11:07

Re: Форвард Банк Forward Bank

jay2004, НБУ рекомендует сначала попытаться порешать вопросы внутри "избы" (банка), затем уже стучать к ним.
Отримай кешбек від банку за оформлення платіжної картки!
  • 50 ₴ — monobank ► Чорна, monobank.ua/r/XZ8c6 || А-Банк ► Зелена, abank24.page.link/Y2Zp
  • 50/100 ₴ — Forward Bank ► КОКО КАРД (дебетова/кредитна), lx4.me/c/5zzd8hrz
MASolomko
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Повідомлення Додано: П'ят 11 гру, 2020 11:13

  MASolomko написав:jay2004, НБУ рекомендует сначала попытаться порешать вопросы внутри "избы" (банка), затем уже стучать к ним.


Я пытался 11 дней - потом нервы сдали... И всё решилось(после обращения в НБУ) за 4-5 дней!!
Отримай бонус за карту/депо:
MEGABank (+50 грн): https://todobank.page.link/q1SU monobank (+50 грн): https://monobank.ua/r/zZrQ Forwardbank (+50 грн КокоДебіт/100 грн Коко кредит): http://lx4.me/c/uCqkgx2L А-банк (+50 грн): https://abank24.page.link/svh3 Universal Bank(+100 грн, за депо!): https://ubank.page.link/sU1E ПУМБ(+100 грн): v.pumb.ua/bcVD5d
jay2004
 
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Повідомлення Додано: П'ят 11 гру, 2020 11:16

Re: Форвард Банк Forward Bank

  omb написав:что тогда говорить любителям укрэксима, у которого -3,173 млрд грн

Говорить что динамика позитивная, по сравнению с 2019м :)
Приз за регистрацию и Кешбек(КБ):
  • 300грн. и КБ: lx4.me/c/AgZ9uvTZ
  • 100грн. и КБ: v.pumb.ua/bcpFKw
  • 65грн. и КБ: SPORTBANK.com.ua/r/?ref=9hayxCc
  • 55грн. и КБ: ABANK24.page.link/845Y
  • 50грн. и КБ: MONOBANK.ua/r/NVSR
ukrprom2014
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Повідомлення Додано: П'ят 11 гру, 2020 11:51

ukrprom2014 тоже вариант в принципе :)
Кешбечные карты!
  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
  2. https://abank24.page.link/mK7z +50 ГРН Абанк
  3. https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Монобанк
Вопросы - в личку!
omb
 
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Повідомлення Додано: П'ят 11 гру, 2020 12:46

  ukrprom2014 написав:
  omb написав:что тогда говорить любителям укрэксима, у которого -3,173 млрд грн

Говорить что динамика позитивная, по сравнению с 2019м :)


Сравнивать Форвард с Укрексимом я бы не стал, очень разные банки и операционная деятельность, Укрексим слишком велик, чтобы упасть, и мочнейшая крыша ввиде государства плюс корупционная составляющая.
А Форвард это шаткий домик росийского капитала в очень узком сигменте работы с физическими лицами, уйти с рынка могут за полдня. Вот и конкурируют ставками депозитов. Так что кейс рисков у Форварда значительно больше, как для меня депозитчика, среди кучи минусов есть один плюс это гибкость банка, где еще возьмеш на рынке 15 000% под 15%. Ставлю на то, что маленький, гибкий и перманентно убыточный банк может выирать на длинной дистанции у больших и корупционных.
joik
 
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Повідомлення Додано: П'ят 11 гру, 2020 12:58

  joik написав:По данным НБУ Форвард убыточный на 4,4 млн. грн.
Звоночек нам, любителям высоких процентных ставок по депозитам!

Грейсовики кишмишники на банці заробляють, деполюди зароблябть, до 15тисячники заробляють....де тому прибутку взятися. :)
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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