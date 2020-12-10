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Обслуговування в українських
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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 4467446844694470>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.8 5 469
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
124
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
90
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
91
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
21%
99
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
65
Всього голосів : 469
Повідомлення Додано: П'ят 11 гру, 2020 14:02

  joik написав:Ставлю на то, что маленький, гибкий и перманентно убыточный банк может выирать на длинной дистанции у больших и корупционных.
тут вся ветка на это ставит :mrgreen:
Кешбечные карты!
  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
  2. https://abank24.page.link/mK7z +50 ГРН Абанк
  3. https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Монобанк
Вопросы - в личку!
omb
 
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Повідомлення Додано: П'ят 11 гру, 2020 15:20

  Квесторе_поверніться написав:де тому прибутку взятися. :)

Любителей "кредитаналичными" на 2 порядка больше всех перечисленных Вами свинских категорий.
Приз за регистрацию и Кешбек(КБ):
  • 300грн. и КБ: lx4.me/c/AgZ9uvTZ
  • 100грн. и КБ: v.pumb.ua/bcpFKw
  • 65грн. и КБ: SPORTBANK.com.ua/r/?ref=9hayxCc
  • 55грн. и КБ: ABANK24.page.link/845Y
  • 50грн. и КБ: MONOBANK.ua/r/NVSR
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Повідомлення Додано: П'ят 11 гру, 2020 16:24

Как отправить SWIFT в Республику Гандурас, если получить товар в Гваделупе?

Есть запрет НБУ в предпринимательской деятельности для физ лица через SWIFT. Но НБУ не сообщает что про Гандурас.

Я открыл Юр. Лицо в Украине, отправил в Гандурас? Что я должен заплатить, кроме, комиссии?
Думаю, это сложно, только если ты делаешь это сложным. Это менталитет.
https://youtu.be/vjtXbzXwBDs?t=3176 :arrow: :arrow: :arrow: Хозяин системы.
proftpd66
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Повідомлення Додано: П'ят 11 гру, 2020 16:48

proftpd66 какие у вас занимательные задачи :mrgreen:
Кешбечные карты!
  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
  2. https://abank24.page.link/mK7z +50 ГРН Абанк
  3. https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Монобанк
Вопросы - в личку!
omb
 
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Повідомлення Додано: П'ят 11 гру, 2020 16:59

  proftpd66 написав:Как отправить SWIFT в Республику Гандурас, если получить товар в Гваделупе?

Есть запрет НБУ в предпринимательской деятельности для физ лица через SWIFT. Но НБУ не сообщает что про Гандурас.

Я открыл Юр. Лицо в Украине, отправил в Гандурас? Что я должен заплатить, кроме, комиссии?

когда прибудет товар
ндс + таможенная пошлина
J
 
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Повідомлення Додано: П'ят 11 гру, 2020 17:07

  J написав:
  proftpd66 написав:Как отправить SWIFT в Республику Гандурас, если получить товар в Гваделупе?

Есть запрет НБУ в предпринимательской деятельности для физ лица через SWIFT. Но НБУ не сообщает что про Гандурас.

Я открыл Юр. Лицо в Украине, отправил в Гандурас? Что я должен заплатить, кроме, комиссии?

когда прибудет товар
ндс + таможенная пошлина


я за налоги Гваделупы должен заплатить в Украине в своем юр. лице?

Или заплатить налоги в Гваделупе (если они есть) и в Украине 33% в своем юр. лице? Верно?

если в Гваделупе нету налогов, то что в этом случае? То все равно заплатить 33% в в Украине 33% в своем юр. лице?
Думаю, это сложно, только если ты делаешь это сложным. Это менталитет.
https://youtu.be/vjtXbzXwBDs?t=3176 :arrow: :arrow: :arrow: Хозяин системы.
proftpd66
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Повідомлення Додано: П'ят 11 гру, 2020 17:11

  Flamingo написав:
  omb написав:
  Adast написав:Тоже позвонила, но до сих пор не вижу лимита :(
надо подождать пару дней

Да у бабы было чтото про 5 дней

Ну вот. Не прошло и двух дней и налили. Полтюшок. :shock: Я чуть со стула не рухнул. :twisted: Благо сидел в машине пристегнутый :mrgreen: . Ну я там думал червончик, ну полтора, но 50к, после того как весной вааше отказыались наливать... В общем есть теперь чем щакрыть нужную тему в этом месяце, но теперь надо думатт где хранить свободные остатки ибо тут теперь есть смысл уйти в глубокий минус.
Востаннє редагувалось Flamingo в П'ят 11 гру, 2020 17:13, всього редагувалось 1 раз.
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    55 грн. - карта Sportbank от ОКСИбанка - https://sportbank.com.ua/r/?ref=APw4jNN
100 грн. - для милых дам карта Pudra от Таскомбанка - https://clc.am/BQ6Hbg
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إِنْ شَاءَ ٱللَّٰهُ‎
Flamingo
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Повідомлення Додано: П'ят 11 гру, 2020 17:13

Если сегодня в 17:00 пополнить коко-дебит, то % на остаток будут с завтрашнего дня субботы или с понедельника-вторника?
Думаю, это сложно, только если ты делаешь это сложным. Это менталитет.
https://youtu.be/vjtXbzXwBDs?t=3176 :arrow: :arrow: :arrow: Хозяин системы.
proftpd66
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Повідомлення Додано: П'ят 11 гру, 2020 17:14

  proftpd66 написав:Если сегодня в 17:00 пополнить коко-дебит, то % на остаток будут с завтрашнего дня субботы или с понедельника-вторника?

Если правильно пополнить даже в 22:00 то с субботы, если не правильно с понедельника
50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
    55 грн. - карта Sportbank от ОКСИбанка - https://sportbank.com.ua/r/?ref=APw4jNN
100 грн. - для милых дам карта Pudra от Таскомбанка - https://clc.am/BQ6Hbg
    50 грн. - карта Зелена от А-банка - https://a-bank.com.ua/t?a=4QXHYBGJYXX0
إِنْ شَاءَ ٱللَّٰهُ‎
Flamingo
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Повідомлення Додано: П'ят 11 гру, 2020 17:16

  Flamingo написав:
  proftpd66 написав:Если сегодня в 17:00 пополнить коко-дебит, то % на остаток будут с завтрашнего дня субботы или с понедельника-вторника?

Если правильно пополнить даже в 22:00 то с субботы, если не правильно с понедельника



СЕП или в родном банкомате.
Думаю, это сложно, только если ты делаешь это сложным. Это менталитет.
https://youtu.be/vjtXbzXwBDs?t=3176 :arrow: :arrow: :arrow: Хозяин системы.
proftpd66
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