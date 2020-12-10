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Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 11 гру, 2020 14:02
joik написав:
Ставлю на то, что маленький, гибкий и перманентно убыточный банк может выирать на длинной дистанции у больших и корупционных.
тут вся ветка на это ставит
Кешбечные карты!
Вопросы - в личку!
- http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
- https://abank24.page.link/mK7z +50 ГРН Абанк
- https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Монобанк
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Додано: П'ят 11 гру, 2020 16:24
Как отправить SWIFT в Республику Гандурас, если получить товар в Гваделупе?
Есть запрет НБУ в предпринимательской деятельности для физ лица через SWIFT. Но НБУ не сообщает что про Гандурас.
Я открыл Юр. Лицо в Украине, отправил в Гандурас? Что я должен заплатить, кроме, комиссии?
Думаю, это сложно, только если ты делаешь это сложным. Это менталитет.
https://youtu.be/vjtXbzXwBDs?t=3176
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Додано: П'ят 11 гру, 2020 16:48
proftpd66
какие у вас занимательные задачи
Кешбечные карты!
Вопросы - в личку!
- http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
- https://abank24.page.link/mK7z +50 ГРН Абанк
- https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Монобанк
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Додано: П'ят 11 гру, 2020 16:59
proftpd66 написав:
Как отправить SWIFT в Республику Гандурас, если получить товар в Гваделупе?
Есть запрет НБУ в предпринимательской деятельности для физ лица через SWIFT. Но НБУ не сообщает что про Гандурас.
Я открыл Юр. Лицо в Украине, отправил в Гандурас? Что я должен заплатить, кроме, комиссии?
когда прибудет товар
ндс + таможенная пошлина
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Додано: П'ят 11 гру, 2020 17:07
J написав: proftpd66 написав:
Как отправить SWIFT в Республику Гандурас, если получить товар в Гваделупе?
Есть запрет НБУ в предпринимательской деятельности для физ лица через SWIFT. Но НБУ не сообщает что про Гандурас.
Я открыл Юр. Лицо в Украине, отправил в Гандурас? Что я должен заплатить, кроме, комиссии?
когда прибудет товар
ндс + таможенная пошлина
я за налоги Гваделупы должен заплатить в Украине в своем юр. лице?
Или заплатить налоги в Гваделупе (если они есть) и в Украине 33% в своем юр. лице? Верно?
если в Гваделупе нету налогов, то что в этом случае? То все равно заплатить 33% в в Украине 33% в своем юр. лице?
Думаю, это сложно, только если ты делаешь это сложным. Это менталитет.
https://youtu.be/vjtXbzXwBDs?t=3176
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Додано: П'ят 11 гру, 2020 17:11
Flamingo написав: omb написав: Adast написав:
Тоже позвонила, но до сих пор не вижу лимита
надо подождать пару дней
Да у бабы было чтото про 5 дней
Ну вот. Не прошло и двух дней и налили. Полтюшок.
Я чуть со стула не рухнул.
Благо сидел в машине пристегнутый
. Ну я там думал червончик, ну полтора, но 50к, после того как весной вааше отказыались наливать... В общем есть теперь чем щакрыть нужную тему в этом месяце, но теперь надо думатт где хранить свободные остатки ибо тут теперь есть смысл уйти в глубокий минус.
Востаннє редагувалось Flamingo
в П'ят 11 гру, 2020 17:13, всього редагувалось 1 раз.
50 грн./100 грн.
- карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
55 грн. - карта Sportbank от ОКСИбанка - https://sportbank.com.ua/r/?ref=APw4jNN 100 грн.
- для милых дам карта Pudra от Таскомбанка - https://clc.am/BQ6Hbg
50 грн. - карта Зелена от А-банка - https://a-bank.com.ua/t?a=4QXHYBGJYXX0
إِنْ شَاءَ ٱللَّٰهُ
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Додано: П'ят 11 гру, 2020 17:13
Если сегодня в 17:00 пополнить коко-дебит, то % на остаток будут с завтрашнего дня субботы или с понедельника-вторника?
Думаю, это сложно, только если ты делаешь это сложным. Это менталитет.
https://youtu.be/vjtXbzXwBDs?t=3176
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Додано: П'ят 11 гру, 2020 17:14
proftpd66 написав:
Если сегодня в 17:00 пополнить коко-дебит, то % на остаток будут с завтрашнего дня субботы или с понедельника-вторника?
Если правильно пополнить даже в 22:00 то с субботы, если не правильно с понедельника
50 грн./100 грн.
- карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
55 грн. - карта Sportbank от ОКСИбанка - https://sportbank.com.ua/r/?ref=APw4jNN 100 грн.
- для милых дам карта Pudra от Таскомбанка - https://clc.am/BQ6Hbg
50 грн. - карта Зелена от А-банка - https://a-bank.com.ua/t?a=4QXHYBGJYXX0
إِنْ شَاءَ ٱللَّٰهُ
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Додано: П'ят 11 гру, 2020 17:16
Flamingo написав: proftpd66 написав:
Если сегодня в 17:00 пополнить коко-дебит, то % на остаток будут с завтрашнего дня субботы или с понедельника-вторника?
Если правильно пополнить даже в 22:00 то с субботы, если не правильно с понедельника
СЕП или в родном банкомате.
Думаю, это сложно, только если ты делаешь это сложным. Это менталитет.
https://youtu.be/vjtXbzXwBDs?t=3176
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П'ят 11 гру, 2020 17:12
vcy
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