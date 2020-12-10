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в своем юр. лице в Украине, что я должен заплатить? Если товар в пришел в Гваделупу из Гондураса.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 11 гру, 2020 17:20
J
в своем юр. лице в Украине, что я должен заплатить? Если товар в пришел в Гваделупу из Гондураса.
Думаю, это сложно, только если ты делаешь это сложным. Это менталитет.
https://youtu.be/vjtXbzXwBDs?t=3176 Хозяин системы.
Додано: П'ят 11 гру, 2020 17:21
Re: Форвард Банк Forward Bank
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: П'ят 11 гру, 2020 17:35
Додано: П'ят 11 гру, 2020 17:40
Спасибо большое. Тупо Юр. лицо открыть и отправлять сколько захочешь и всё. Если это так, то спасибо еще раз.
Думаю, это сложно, только если ты делаешь это сложным. Это менталитет.
https://youtu.be/vjtXbzXwBDs?t=3176 Хозяин системы.
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