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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 4467446844694470

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.8 5 469
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
124
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
90
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
91
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
21%
99
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
65
Всього голосів : 469
Повідомлення Додано: П'ят 11 гру, 2020 17:20

J

в своем юр. лице в Украине, что я должен заплатить? Если товар в пришел в Гваделупу из Гондураса.
Думаю, это сложно, только если ты делаешь это сложным. Это менталитет.
https://youtu.be/vjtXbzXwBDs?t=3176 :arrow: :arrow: :arrow: Хозяин системы.
proftpd66
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Повідомлення Додано: П'ят 11 гру, 2020 17:21

Re: Форвард Банк Forward Bank

  proftpd66 написав:СЕП или в родном банкомате.

Перше можливо, друге - ні.
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
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Повідомлення Додано: П'ят 11 гру, 2020 17:35

  proftpd66 написав:J

в своем юр. лице в Украине, что я должен заплатить? Если товар в пришел в Гваделупу из Гондураса.

платить не надо,
только предоставьте отделу финмониторинга обслуживающего банка договор аренды склада в Гваделупе где будет хранится ваш товар
J
 
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Повідомлення Додано: П'ят 11 гру, 2020 17:40

  J написав:
  proftpd66 написав:J

в своем юр. лице в Украине, что я должен заплатить? Если товар в пришел в Гваделупу из Гондураса.

платить не надо,
только предоставьте отделу финмониторинга обслуживающего банка договор аренды склада в Гваделупе где будет хранится ваш товар


Спасибо большое. Тупо Юр. лицо открыть и отправлять сколько захочешь и всё. Если это так, то спасибо еще раз.
Думаю, это сложно, только если ты делаешь это сложным. Это менталитет.
https://youtu.be/vjtXbzXwBDs?t=3176 :arrow: :arrow: :arrow: Хозяин системы.
proftpd66
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  #<1 ... 4467446844694470
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