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Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 11 гру, 2020 17:20
J
в своем юр. лице в Украине, что я должен заплатить? Если товар в пришел в Гваделупу из Гондураса.
Думаю, это сложно, только если ты делаешь это сложным. Это менталитет.
https://youtu.be/vjtXbzXwBDs?t=3176
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Додано: П'ят 11 гру, 2020 17:21
proftpd66 написав:
СЕП или в родном банкомате.
Перше можливо, друге - ні.
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
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Додано: П'ят 11 гру, 2020 17:35
proftpd66 написав:J
в своем юр. лице в Украине, что я должен заплатить? Если товар в пришел в Гваделупу из Гондураса.
платить не надо,
только предоставьте отделу финмониторинга обслуживающего банка договор аренды склада в Гваделупе где будет хранится ваш товар
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Додано: П'ят 11 гру, 2020 17:40
J написав: proftpd66 написав:J
в своем юр. лице в Украине, что я должен заплатить? Если товар в пришел в Гваделупу из Гондураса.
платить не надо,
только предоставьте отделу финмониторинга обслуживающего банка договор аренды склада в Гваделупе где будет хранится ваш товар
Спасибо большое. Тупо Юр. лицо открыть и отправлять сколько захочешь и всё. Если это так, то спасибо еще раз.
Думаю, это сложно, только если ты делаешь это сложным. Это менталитет.
https://youtu.be/vjtXbzXwBDs?t=3176
Хозяин системы.
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proftpd66
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Додано: П'ят 11 гру, 2020 18:31
proftpd66 написав: Flamingo написав: proftpd66 написав:
Если сегодня в 17:00 пополнить коко-дебит, то % на остаток будут с завтрашнего дня субботы или с понедельника-вторника?
Если правильно пополнить даже в 22:00 то с субботы, если не правильно с понедельника
СЕП или в родном банкомате.
Ну СЭП отправленый в 22:00 может сегодня и не дойти. А вот потянутая аппкой скунса сумма на черную КоКо - это правильное решение озвученных вами условий задачи.
50 грн./100 грн.
- карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
55 грн. - карта Sportbank от ОКСИбанка - https://sportbank.com.ua/r/?ref=APw4jNN 100 грн.
- для милых дам карта Pudra от Таскомбанка - https://clc.am/BQ6Hbg
50 грн. - карта Зелена от А-банка - https://a-bank.com.ua/t?a=4QXHYBGJYXX0
إِنْ شَاءَ ٱللَّٰهُ
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