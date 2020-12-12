RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 4467446844694470

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.8 5 469
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
124
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
90
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
91
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
21%
99
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
65
Всього голосів : 469
Повідомлення Додано: П'ят 11 гру, 2020 17:20

J

в своем юр. лице в Украине, что я должен заплатить? Если товар в пришел в Гваделупу из Гондураса.
Думаю, это сложно, только если ты делаешь это сложным. Это менталитет.
https://youtu.be/vjtXbzXwBDs?t=3176 :arrow: :arrow: :arrow: Хозяин системы.
proftpd66
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3838
З нами з: 22.12.16
Подякував: 302 раз.
Подякували: 218 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: П'ят 11 гру, 2020 17:21

Re: Форвард Банк Forward Bank

  proftpd66 написав:СЕП или в родном банкомате.

Перше можливо, друге - ні.
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 35443
З нами з: 22.11.13
Подякував: 2 раз.
Подякували: 1775 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 11 гру, 2020 17:35

  proftpd66 написав:J

в своем юр. лице в Украине, что я должен заплатить? Если товар в пришел в Гваделупу из Гондураса.

платить не надо,
только предоставьте отделу финмониторинга обслуживающего банка договор аренды склада в Гваделупе где будет хранится ваш товар
J
 
Повідомлень: 5054
З нами з: 19.01.08
Подякував: 23 раз.
Подякували: 230 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 11 гру, 2020 17:40

  J написав:
  proftpd66 написав:J

в своем юр. лице в Украине, что я должен заплатить? Если товар в пришел в Гваделупу из Гондураса.

платить не надо,
только предоставьте отделу финмониторинга обслуживающего банка договор аренды склада в Гваделупе где будет хранится ваш товар


Спасибо большое. Тупо Юр. лицо открыть и отправлять сколько захочешь и всё. Если это так, то спасибо еще раз.
Думаю, это сложно, только если ты делаешь это сложным. Это менталитет.
https://youtu.be/vjtXbzXwBDs?t=3176 :arrow: :arrow: :arrow: Хозяин системы.
proftpd66
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3838
З нами з: 22.12.16
Подякував: 302 раз.
Подякували: 218 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: П'ят 11 гру, 2020 18:31

  proftpd66 написав:
  Flamingo написав:
  proftpd66 написав:Если сегодня в 17:00 пополнить коко-дебит, то % на остаток будут с завтрашнего дня субботы или с понедельника-вторника?

Если правильно пополнить даже в 22:00 то с субботы, если не правильно с понедельника



СЕП или в родном банкомате.

Ну СЭП отправленый в 22:00 может сегодня и не дойти. А вот потянутая аппкой скунса сумма на черную КоКо - это правильное решение озвученных вами условий задачи.
50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
    55 грн. - карта Sportbank от ОКСИбанка - https://sportbank.com.ua/r/?ref=APw4jNN
100 грн. - для милых дам карта Pudra от Таскомбанка - https://clc.am/BQ6Hbg
    50 грн. - карта Зелена от А-банка - https://a-bank.com.ua/t?a=4QXHYBGJYXX0
إِنْ شَاءَ ٱللَّٰهُ‎
Flamingo
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 5263
З нами з: 20.03.15
Подякував: 91 раз.
Подякували: 1226 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 12 гру, 2020 09:57

Re: Форвард Банк Forward Bank

  proftpd66 написав:Тупо Юр. лицо открыть и отправлять сколько захочешь и всё

Подходит любой договор о совмстной деятельности, либо договор на "получение знаний" - обучение, можно даже и удаленное, в том же Гондурасе :)
Приз за регистрацию и Кешбек(КБ):
  • 300грн. и КБ: lx4.me/c/AgZ9uvTZ
  • 100грн. и КБ: v.pumb.ua/bcpFKw
  • 65грн. и КБ: SPORTBANK.com.ua/r/?ref=9hayxCc
  • 55грн. и КБ: ABANK24.page.link/845Y
  • 50грн. и КБ: MONOBANK.ua/r/NVSR
ukrprom2014
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2192
З нами з: 09.03.14
Подякував: 27 раз.
Подякували: 151 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 12 гру, 2020 14:04

  ukrprom2014 написав:
  proftpd66 написав:Тупо Юр. лицо открыть и отправлять сколько захочешь и всё

Подходит любой договор о совмстной деятельности, либо договор на "получение знаний" - обучение, можно даже и удаленное, в том же Гондурасе :)


Что должно быть написано в договоре? Чем инвойс должен отличатся от договора ?
Думаю, это сложно, только если ты делаешь это сложным. Это менталитет.
https://youtu.be/vjtXbzXwBDs?t=3176 :arrow: :arrow: :arrow: Хозяин системы.
proftpd66
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3838
З нами з: 22.12.16
Подякував: 302 раз.
Подякували: 218 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Суб 12 гру, 2020 21:23

  J написав:
  proftpd66 написав:J

в своем юр. лице в Украине, что я должен заплатить? Если товар в пришел в Гваделупу из Гондураса.

платить не надо,
только предоставьте отделу финмониторинга обслуживающего банка договор аренды склада в Гваделупе где будет хранится ваш товар


Если открыть юр лицо, то по всем тратам физика надо отчитываться в налоговой аналогично ФОП? Счета физика надо закрыть ?

Если открыть , фоп, то по всем тратам надо отчитываться в налоговой. Юр лицо аналогично ?
Думаю, это сложно, только если ты делаешь это сложным. Это менталитет.
https://youtu.be/vjtXbzXwBDs?t=3176 :arrow: :arrow: :arrow: Хозяин системы.
proftpd66
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3838
З нами з: 22.12.16
Подякував: 302 раз.
Подякували: 218 раз.
 
Профіль
2
  #<1 ... 4467446844694470
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: maxim2014, ramaz, ramzes4 і 6 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Райффайзен Банк Аваль 1 ... 744, 745, 746
Anonymous » Нед 28 лис, 2004 13:30
7454 1678405
Переглянути останнє повідомлення
Суб 12 гру, 2020 22:56
maxim2014
Альфа-Банк 1 ... 9149, 9150, 9151
Anonymous » Чет 21 кві, 2005 17:32
91500 10855607
Переглянути останнє повідомлення
Суб 12 гру, 2020 21:43
2XL
А-Банк 1 ... 1789, 1790, 1791
Bes » Сер 29 чер, 2005 14:11
17904 2520476
Переглянути останнє повідомлення
Суб 12 гру, 2020 21:42
ruvex

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.