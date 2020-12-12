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Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 13 гру, 2020 10:55
Яша по 14999 толкай, пару раз точно пустит, дальше не пробовал
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omb
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Додано: Нед 13 гру, 2020 11:07
В Форварде говорят 9,5% в грн. на год максимум. Как-то можно увеличить? Перевод с другого банка например?
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Алексей77
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Додано: Нед 13 гру, 2020 11:18
omb написав:Яша
по 14999 толкай, пару раз точно пустит, дальше не пробовал
нет,я хочу СЭПом.какие там лимиты?
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Яша
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Нед 13 гру, 2020 10:36
kreuz
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