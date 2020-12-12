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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 4468446944704471

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.8 5 469
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
124
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
90
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
91
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
21%
99
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
65
Всього голосів : 469
Повідомлення Додано: Нед 13 гру, 2020 10:55

Яша по 14999 толкай, пару раз точно пустит, дальше не пробовал
Кешбечные карты!
  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
  2. https://abank24.page.link/mK7z +50 ГРН Абанк
  3. https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Монобанк
Вопросы - в личку!
omb
 
Повідомлень: 2616
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Подякував: 23 раз.
Подякували: 201 раз.
 
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Повідомлення Додано: Нед 13 гру, 2020 11:07

Re: Форвард Банк Forward Bank

В Форварде говорят 9,5% в грн. на год максимум. Как-то можно увеличить? Перевод с другого банка например?
Гарантированно получите +50 гривен к Вашему бонусу, если укажете промо-код K1JBINR при размещении заявки на «Бонус к депозитам»
http://minfin.com.ua/deposits/bonus/
Алексей77
 
Повідомлень: 1563
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Повідомлення Додано: Нед 13 гру, 2020 11:10

  Алексей77 написав:В Форварде говорят 9,5% в грн. на год максимум. Как-то можно увеличить? Перевод с другого банка например?


Перевод в другой банк :)
  • http://v.pumb.ua/bcUyXE (в Viber) - 100 грн > ПУМБ всеМожу (кешбэк)
  • http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5+80,5 грн > деб./кред. КОКО Форвард (кешбэк, % на остаток)
  • https://tinyurl.com/y87fcew8 - 55 грн > Sportbank (кешбэк)
  • https://tinyurl.com/y9fv8o9w - 50 грн > А-Банк (кешбэк, % на остаток, бесплатный СЭП)
ingtrans
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Повідомлень: 1968
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Повідомлення Додано: Нед 13 гру, 2020 11:18

  omb написав:Яша по 14999 толкай, пару раз точно пустит, дальше не пробовал

нет,я хочу СЭПом.какие там лимиты?
Яша
 
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Повідомлення Додано: Нед 13 гру, 2020 11:46

  Яша написав:
  omb написав:Яша по 14999 толкай, пару раз точно пустит, дальше не пробовал

нет,я хочу СЭПом.какие там лимиты?

Думаю в пределах наличия ваших собственных средств (естественно в разумных пределах, чтобы не возбуждать финмон). Я толкал 60к - уходило без проблем. Вам надо больше? Намного?
50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
    55 грн. - карта Sportbank от ОКСИбанка - https://sportbank.com.ua/r/?ref=APw4jNN
100 грн. - для милых дам карта Pudra от Таскомбанка - https://clc.am/BQ6Hbg
    50 грн. - карта Зелена от А-банка - https://a-bank.com.ua/t?a=4QXHYBGJYXX0
إِنْ شَاءَ ٱللَّٰهُ‎
Flamingo
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Повідомлень: 5271
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Подякував: 91 раз.
Подякували: 1228 раз.
 
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Повідомлення Додано: Нед 13 гру, 2020 13:07

  Яша написав:
  omb написав:Яша по 14999 толкай, пару раз точно пустит, дальше не пробовал

нет,я хочу СЭПом.какие там лимиты?

пока никто в лимит не упирался
J
 
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Повідомлення Додано: Нед 13 гру, 2020 13:37

  Яша написав:
  omb написав:Яша по 14999 толкай, пару раз точно пустит, дальше не пробовал

нет,я хочу СЭПом.какие там лимиты?
с сэпом проблем не было
Кешбечные карты!
  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
  2. https://abank24.page.link/mK7z +50 ГРН Абанк
  3. https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Монобанк
Вопросы - в личку!
omb
 
Повідомлень: 2616
З нами з: 08.04.14
Подякував: 23 раз.
Подякували: 201 раз.
 
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Повідомлення Додано: Нед 13 гру, 2020 13:47

Re: Форвард Банк Forward Bank

понял,спасибо.
Яша
 
Повідомлень: 1094
З нами з: 10.04.07
Подякував: 106 раз.
Подякували: 167 раз.
 
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  #<1 ... 4468446944704471
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