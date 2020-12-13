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Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 13 гру, 2020 10:55
Яша по 14999 толкай, пару раз точно пустит, дальше не пробовал
Кешбечные карты!
Вопросы - в личку!
- http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
- https://abank24.page.link/mK7z +50 ГРН Абанк
- https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Монобанк
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omb
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Додано: Нед 13 гру, 2020 11:07
В Форварде говорят 9,5% в грн. на год максимум. Как-то можно увеличить? Перевод с другого банка например?
Гарантированно получите +50 гривен к Вашему бонусу, если укажете промо-код K1JBINR при размещении заявки на «Бонус к депозитам»
http://minfin.com.ua/deposits/bonus/
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Алексей77
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Додано: Нед 13 гру, 2020 11:18
omb написав:Яша
по 14999 толкай, пару раз точно пустит, дальше не пробовал
нет,я хочу СЭПом.какие там лимиты?
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Яша
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Додано: Нед 13 гру, 2020 11:46
Яша написав: omb написав:Яша
по 14999 толкай, пару раз точно пустит, дальше не пробовал
нет,я хочу СЭПом.какие там лимиты?
Думаю в пределах наличия ваших собственных средств (естественно в разумных пределах, чтобы не возбуждать финмон). Я толкал 60к - уходило без проблем. Вам надо больше? Намного?
50 грн./100 грн.
- карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
55 грн. - карта Sportbank от ОКСИбанка - https://sportbank.com.ua/r/?ref=APw4jNN 100 грн.
- для милых дам карта Pudra от Таскомбанка - https://clc.am/BQ6Hbg
50 грн. - карта Зелена от А-банка - https://a-bank.com.ua/t?a=4QXHYBGJYXX0
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Додано: Нед 13 гру, 2020 13:07
Яша написав: omb написав:Яша
по 14999 толкай, пару раз точно пустит, дальше не пробовал
нет,я хочу СЭПом.какие там лимиты?
пока никто в лимит не упирался
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Додано: Нед 13 гру, 2020 13:37
Яша написав: omb написав:Яша
по 14999 толкай, пару раз точно пустит, дальше не пробовал
нет,я хочу СЭПом.какие там лимиты?
с сэпом проблем не было
Кешбечные карты!
Вопросы - в личку!
- http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
- https://abank24.page.link/mK7z +50 ГРН Абанк
- https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Монобанк
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omb
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Додано: Нед 13 гру, 2020 13:47
понял,спасибо.
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Яша
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Додано: Нед 13 гру, 2020 18:30
Яша написав:
СЭПом.какие там лимиты
Никаких
Приз за регистрацию и Кешбек(КБ):
- 300грн. и КБ: lx4.me/c/AgZ9uvTZ
- 100грн. и КБ: v.pumb.ua/bcpFKw
- 65грн. и КБ: SPORTBANK.com.ua/r/?ref=9hayxCc
- 55грн. и КБ: ABANK24.page.link/845Y
- 50грн. и КБ: MONOBANK.ua/r/NVSR
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Додано: Нед 13 гру, 2020 18:39
Алексей77 написав:
Перевод с другого банка например?
Колись була аХція - бонус за відкриття депо в ІБ Фарса з карти іншого банку.
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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