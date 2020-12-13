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Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 13 гру, 2020 20:38
Как думаете, за буйки до Нового года можно заплыть?
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novichok
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Додано: Нед 13 гру, 2020 20:47
novichok нет конечно, 2ух недельная выгода, не стоит возможной потери превышения
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omb
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Додано: Нед 13 гру, 2020 21:21
omb написав:novichok
нет конечно, 2ух недельная выгода, не стоит возможной потери превышения
Тут важно как-то определиться с вероятностью такой возможной потери превышения в течение 2 оставшиеся недель до Нового года. Лично мое ИМХО - такая вероятность слишком мала, чтобы уверенно сказать "нет конечно".
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ingtrans
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Додано: Нед 13 гру, 2020 22:01
ingtrans представь на секунду, что лопнет и все станет понятно
Кешбечные карты!
Вопросы - в личку!
- http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
- https://abank24.page.link/mK7z +50 ГРН Абанк
- https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Монобанк
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omb
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- З нами з: 08.04.14
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- Подякували: 201 раз.
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Anonymous » П'ят 05 вер, 2008 15:49
|18950
|2670950
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Нед 13 гру, 2020 18:59
Ой+
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