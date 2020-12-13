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Обслуговування в українських
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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 4469447044714472

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.8 5 469
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
124
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
90
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
91
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
21%
99
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
65
Всього голосів : 469
Повідомлення Додано: Нед 13 гру, 2020 20:38

Как думаете, за буйки до Нового года можно заплыть?
novichok
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Повідомлень: 2234
З нами з: 31.03.13
Подякував: 4 раз.
Подякували: 183 раз.
 
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Повідомлення Додано: Нед 13 гру, 2020 20:47

novichok нет конечно, 2ух недельная выгода, не стоит возможной потери превышения
Кешбечные карты!
  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
  2. https://abank24.page.link/mK7z +50 ГРН Абанк
  3. https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Монобанк
Вопросы - в личку!
omb
 
Повідомлень: 2621
З нами з: 08.04.14
Подякував: 23 раз.
Подякували: 201 раз.
 
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Повідомлення Додано: Нед 13 гру, 2020 21:21

  omb написав:novichok нет конечно, 2ух недельная выгода, не стоит возможной потери превышения

Тут важно как-то определиться с вероятностью такой возможной потери превышения в течение 2 оставшиеся недель до Нового года. Лично мое ИМХО - такая вероятность слишком мала, чтобы уверенно сказать "нет конечно".
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ingtrans
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Повідомлень: 1973
З нами з: 31.07.19
Подякував: 53 раз.
Подякували: 245 раз.
 
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Повідомлення Додано: Нед 13 гру, 2020 22:01

ingtrans представь на секунду, что лопнет и все станет понятно
Кешбечные карты!
  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
  2. https://abank24.page.link/mK7z +50 ГРН Абанк
  3. https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Монобанк
Вопросы - в личку!
omb
 
Повідомлень: 2621
З нами з: 08.04.14
Подякував: 23 раз.
Подякували: 201 раз.
 
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  #<1 ... 4469447044714472
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