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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 14 гру, 2020 11:40
Ганьба, отказались выдать кредитку даже с нулём самозайнятой особе без фопа, с солидной депозитной историей у них же.
Типа "и дебетки хватит"
При этом парят кредит наличными
Biden's Laptop Matters
Додано: Пон 14 гру, 2020 11:43
Вкладчик1234 обычная история) для этого банка
Кешбечные карты!
Додано: Пон 14 гру, 2020 11:45
Мож менагер протупил?
Мож еще разок с ним поговорить: шо мол мне вааще не интерестно с банком работать без кредитки... мне именно так налили 10К. Правда на сбере уже лежало 20К
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Пон 14 гру, 2020 11:47
Я в курсе про этот неадекват:
кредитку "с нулём" - слишком рискованно
Кеш-кредит - пожалуйста.
У меня есть подозрение (догадка), что кеш-кредит будет не от имени банка, а от какой-то левой конторы, а банк будет выступать как агент.
Поэтому кеш-кредит может выдаваться "более лояльно".
Зачем и почему может применяться такая схема - объяснять не надо
Хорошо хоть депозиты "на левые конторы" не парят
Biden's Laptop Matters
Додано: Пон 14 гру, 2020 11:49
И все манагеры так тупили, включая нача отделения.
И удалённая заявка, с получением через курьера (во избежание общения с некомпетентными и/или предвзятыми "работниками" отделения) - тоже протупила с такой же формулировкой (самозайнятым без фопа - не положено).
Кредитный рейтинг и история выше среднего
Biden's Laptop Matters
Додано: Пон 14 гру, 2020 11:51
Re: Форвард Банк Forward Bank
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