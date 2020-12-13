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Обслуговування в українських
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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 4470447144724473

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.8 5 469
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
124
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
90
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
91
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
21%
99
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
65
Всього голосів : 469
Повідомлення Додано: Пон 14 гру, 2020 11:17

Форварду респект, повысил лимит на 50% ))
Sergion
 
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Повідомлення Додано: Пон 14 гру, 2020 11:40

Ганьба, отказались выдать кредитку даже с нулём самозайнятой особе без фопа, с солидной депозитной историей у них же.
Типа "и дебетки хватит"

При этом парят кредит наличными
Biden's Laptop Matters
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Пон 14 гру, 2020 11:43

Вкладчик1234 обычная история) для этого банка
Кешбечные карты!
  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
  2. https://abank24.page.link/mK7z +50 ГРН Абанк
  3. https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Монобанк
Вопросы - в личку!
omb
 
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Повідомлення Додано: Пон 14 гру, 2020 11:45

  Вкладчик1234 написав:Ганьба, отказались выдать кредитку даже с нулём самозайнятой особе без фопа, с солидной депозитной историей у них же.
Типа "и дебетки хватит"

При этом парят кредит наличными

Мож менагер протупил?
Мож еще разок с ним поговорить: шо мол мне вааще не интерестно с банком работать без кредитки... мне именно так налили 10К. Правда на сбере уже лежало 20К :wink:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Фінансовий гуру Finance.ua
 
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Повідомлення Додано: Пон 14 гру, 2020 11:47

  omb написав:Вкладчик1234 обычная история) для этого банка

Я в курсе про этот неадекват:

кредитку "с нулём" - слишком рискованно
Кеш-кредит - пожалуйста.

У меня есть подозрение (догадка), что кеш-кредит будет не от имени банка, а от какой-то левой конторы, а банк будет выступать как агент.
Поэтому кеш-кредит может выдаваться "более лояльно".
Зачем и почему может применяться такая схема - объяснять не надо

Хорошо хоть депозиты "на левые конторы" не парят :)
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Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Пон 14 гру, 2020 11:49

  clientage написав:
  Вкладчик1234 написав:Ганьба, отказались выдать кредитку даже с нулём самозайнятой особе без фопа, с солидной депозитной историей у них же.
Типа "и дебетки хватит"

При этом парят кредит наличными

Мож менагер протупил?
Мож еще разок с ним поговорить: шо мол мне вааще не интерестно с банком работать без кредитки... мне именно так налили 10К. Правда на сбере уже лежало 20К :wink:

И все манагеры так тупили, включая нача отделения.
И удалённая заявка, с получением через курьера (во избежание общения с некомпетентными и/или предвзятыми "работниками" отделения) - тоже протупила с такой же формулировкой (самозайнятым без фопа - не положено).

Кредитный рейтинг и история выше среднего
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Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Пон 14 гру, 2020 11:51

Re: Форвард Банк Forward Bank

  Вкладчик1234 написав:Кеш-кредит - пожалуйста.

За банкет плата потрібна.
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
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