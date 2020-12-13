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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 4471447244734474

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.8 5 469
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
124
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
90
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
91
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
21%
99
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
65
Всього голосів : 469
Повідомлення Додано: Пон 14 гру, 2020 13:21

  jay2004 написав:
  rollo написав:И мне подналили)


Больше 3 месяцев пользуетесь?

Один из первых, кто начал оформлять КоКо. Кредитная без лимита была больше полгода.
rollo
 
Повідомлень: 1062
З нами з: 20.10.19
Подякував: 33 раз.
Подякували: 99 раз.
 
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Повідомлення Додано: Пон 14 гру, 2020 13:22

  rollo написав:Один из первых, кто начал оформлять КоКо. Кредитная без лимита была больше полгода.

У меня такая же ситуация. Их сообщение с "Не ждали?" выглядит как троллинг))
Adast
 
Повідомлень: 240
З нами з: 04.06.20
Подякував: 130 раз.
Подякували: 11 раз.
 
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  #<1 ... 4471447244734474
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