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Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 14 гру, 2020 13:21
jay2004 написав: rollo написав:
И мне подналили)
Больше 3 месяцев пользуетесь?
Один из первых, кто начал оформлять КоКо. Кредитная без лимита была больше полгода.
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rollo
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Додано: Пон 14 гру, 2020 13:22
rollo написав:
Один из первых, кто начал оформлять КоКо. Кредитная без лимита была больше полгода.
У меня такая же ситуация. Их сообщение с "Не ждали?" выглядит как троллинг))
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Adast
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