RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 4471447244734474

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.8 5 469
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
124
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
90
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
91
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
21%
99
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
65
Всього голосів : 469
Повідомлення Додано: Пон 14 гру, 2020 13:21

  jay2004 написав:
  rollo написав:И мне подналили)


Больше 3 месяцев пользуетесь?

Один из первых, кто начал оформлять КоКо. Кредитная без лимита была больше полгода.
rollo
 
Повідомлень: 1062
З нами з: 20.10.19
Подякував: 33 раз.
Подякували: 99 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 14 гру, 2020 13:22

  rollo написав:Один из первых, кто начал оформлять КоКо. Кредитная без лимита была больше полгода.

У меня такая же ситуация. Их сообщение с "Не ждали?" выглядит как троллинг))
Adast
 
Повідомлень: 239
З нами з: 04.06.20
Подякував: 130 раз.
Подякували: 11 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 14 гру, 2020 14:29

  Вкладчик1234 написав:Кредитный рейтинг и история выше среднего
ждите очередного звонка с кредитом наличными и просите КЛ :)
Кешбечные карты!
  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
  2. https://abank24.page.link/mK7z +50 ГРН Абанк
  3. https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Монобанк
Вопросы - в личку!
omb
 
Повідомлень: 2629
З нами з: 08.04.14
Подякував: 23 раз.
Подякували: 201 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 14 гру, 2020 14:59

Re: Форвард Банк Forward Bank

  novichok написав:Как думаете, за буйки до Нового года можно заплыть?

О чем идет речь?
malinin007
Аватар користувача
 
Повідомлень: 15
З нами з: 26.11.20
Подякував: 5 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 4471447244734474
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Adast, Google Feedfetcher, IGNAT, ingtrans, malinin007, vitaliy1111, yuri_m і 4 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Райффайзен Банк Аваль 1 ... 745, 746, 747
Anonymous » Нед 28 лис, 2004 13:30
7466 1680550
Переглянути останнє повідомлення
Пон 14 гру, 2020 14:49
stryzhko
А-Банк 1 ... 1793, 1794, 1795
Bes » Сер 29 чер, 2005 14:11
17941 2525254
Переглянути останнє повідомлення
Пон 14 гру, 2020 14:38
ramaz
ОТП БАНК 1 ... 661, 662, 663
Anonymous » П'ят 19 лис, 2004 13:48
6626 1490402
Переглянути останнє повідомлення
Пон 14 гру, 2020 14:19
V2

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.