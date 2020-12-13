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Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 14 гру, 2020 13:21
jay2004 написав: rollo написав:
И мне подналили)
Больше 3 месяцев пользуетесь?
Один из первых, кто начал оформлять КоКо. Кредитная без лимита была больше полгода.
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Додано: Пон 14 гру, 2020 13:22
rollo написав:
Один из первых, кто начал оформлять КоКо. Кредитная без лимита была больше полгода.
У меня такая же ситуация. Их сообщение с "Не ждали?" выглядит как троллинг))
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Додано: Пон 14 гру, 2020 14:29
Вкладчик1234 написав:
Кредитный рейтинг и история выше среднего
ждите очередного звонка с кредитом наличными и просите КЛ
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Додано: Пон 14 гру, 2020 14:59
novichok написав:
Как думаете, за буйки до Нового года можно заплыть?
О чем идет речь?
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malinin007
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Додано: Пон 14 гру, 2020 15:06
malinin007
О чем идет речь?
Превышать сумму в 200 000 грн, которая возвращается фондом гарантирования вкладов физических лиц в случае краха банка..
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Додано: Пон 14 гру, 2020 15:11
novichok написав:
Как думаете, за буйки до Нового года можно заплыть?
Мона
До Водохреща ни о чем не заморачивайтесь
Сохраняйте силу духа, ясность сознания и целостность живота своего
... делайте хоть что-нибудь!
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