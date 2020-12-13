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Обслуговування в українських
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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 4471447244734474

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.8 5 469
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
124
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
90
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
91
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
21%
99
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
65
Всього голосів : 469
Повідомлення Додано: Пон 14 гру, 2020 13:21

  jay2004 написав:
  rollo написав:И мне подналили)


Больше 3 месяцев пользуетесь?

Один из первых, кто начал оформлять КоКо. Кредитная без лимита была больше полгода.
rollo
 
Повідомлень: 1062
З нами з: 20.10.19
Подякував: 33 раз.
Подякували: 99 раз.
 
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Повідомлення Додано: Пон 14 гру, 2020 13:22

  rollo написав:Один из первых, кто начал оформлять КоКо. Кредитная без лимита была больше полгода.

У меня такая же ситуация. Их сообщение с "Не ждали?" выглядит как троллинг))
Adast
 
Повідомлень: 239
З нами з: 04.06.20
Подякував: 131 раз.
Подякували: 11 раз.
 
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Повідомлення Додано: Пон 14 гру, 2020 14:29

  Вкладчик1234 написав:Кредитный рейтинг и история выше среднего
ждите очередного звонка с кредитом наличными и просите КЛ :)
Кешбечные карты!
  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
  2. https://abank24.page.link/mK7z +50 ГРН Абанк
  3. https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Монобанк
Вопросы - в личку!
omb
 
Повідомлень: 2630
З нами з: 08.04.14
Подякував: 23 раз.
Подякували: 201 раз.
 
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Повідомлення Додано: Пон 14 гру, 2020 14:59

Re: Форвард Банк Forward Bank

  novichok написав:Как думаете, за буйки до Нового года можно заплыть?

О чем идет речь?
malinin007
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Повідомлень: 15
З нами з: 26.11.20
Подякував: 6 раз.
Подякували: 0 раз.
 
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Повідомлення Додано: Пон 14 гру, 2020 15:06

malinin007
О чем идет речь?

Превышать сумму в 200 000 грн, которая возвращается фондом гарантирования вкладов физических лиц в случае краха банка..
Amid
 
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Повідомлення Додано: Пон 14 гру, 2020 15:11

  novichok написав:Как думаете, за буйки до Нового года можно заплыть?

Мона
До Водохреща ни о чем не заморачивайтесь
Сохраняйте силу духа, ясность сознания и целостность живота своего :lol:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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