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Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 14 гру, 2020 13:21
jay2004 написав: rollo написав:
И мне подналили)
Больше 3 месяцев пользуетесь?
Один из первых, кто начал оформлять КоКо. Кредитная без лимита была больше полгода.
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rollo
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Додано: Пон 14 гру, 2020 13:22
rollo написав:
Один из первых, кто начал оформлять КоКо. Кредитная без лимита была больше полгода.
У меня такая же ситуация. Их сообщение с "Не ждали?" выглядит как троллинг))
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Adast
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Додано: Пон 14 гру, 2020 14:29
Вкладчик1234 написав:
Кредитный рейтинг и история выше среднего
ждите очередного звонка с кредитом наличными и просите КЛ
Кешбечные карты!
Вопросы - в личку!
- http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
- https://abank24.page.link/mK7z +50 ГРН Абанк
- https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Монобанк
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omb
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Додано: Пон 14 гру, 2020 14:59
novichok написав:
Как думаете, за буйки до Нового года можно заплыть?
О чем идет речь?
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malinin007
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Додано: Пон 14 гру, 2020 15:06
malinin007
О чем идет речь?
Превышать сумму в 200 000 грн, которая возвращается фондом гарантирования вкладов физических лиц в случае краха банка..
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1
Додано: Пон 14 гру, 2020 15:11
novichok написав:
Как думаете, за буйки до Нового года можно заплыть?
Мона
До Водохреща ни о чем не заморачивайтесь
Сохраняйте силу духа, ясность сознания и целостность живота своего
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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Додано: Пон 14 гру, 2020 16:54
Adast написав: rollo написав:
Один из первых, кто начал оформлять КоКо. Кредитная без лимита была больше полгода.
У меня такая же ситуация. Их сообщение с "Не ждали?" выглядит как троллинг))
Для меня это уже второй подъем с "не ждали")
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rollo
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Додано: Пон 14 гру, 2020 17:07
rollo написав:
Для меня это уже второй подъем с "не ждали")
Дело было вечером - делать было нечего и пошел в офис кредитования Форварда.
К ДИАНЕ. Как в сказку попал - помогли, ублажили, обьяснили.
Говорю - че за стыд, моя кредитка без лимита? Она поглядела - говорит Вам завели кредитку БЕЗ ПОГОДЖЕННЯ КЛ. Чё так? Грит - интернет заявка, так криво завели.
Поправимо? - Д А , Приходите в НГ - Я ВСЕ САМА СДЕЛАЮ, сколько хотите, хоть до 50к.
Оце людина. PS Через час позвонила на мобилу , сделаю хоть сейчас.... Сказала как сделант, чтобы был РЕЗУЛЬТАТ. Ну не девочка - АНГЕЛ. Бістро ехал, был за рублем. Не досуг.
ВСЕКАРТА в1д КБ ПУМБ - v.pumb.ua/bc5bf4
+50/100 грн КОКО Кард | Forward Bank - lx4.me/c/dCTnvuwz ПоДаРуНоК кожному при оформленнi
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Goodman
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