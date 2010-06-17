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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 4471447244734474

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.8 5 470
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
124
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
91
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
91
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
21%
99
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
65
Всього голосів : 470
Повідомлення Додано: Пон 14 гру, 2020 13:21

  jay2004 написав:
  rollo написав:И мне подналили)


Больше 3 месяцев пользуетесь?

Один из первых, кто начал оформлять КоКо. Кредитная без лимита была больше полгода.
rollo
 
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Повідомлення Додано: Пон 14 гру, 2020 13:22

  rollo написав:Один из первых, кто начал оформлять КоКо. Кредитная без лимита была больше полгода.

У меня такая же ситуация. Их сообщение с "Не ждали?" выглядит как троллинг))
Adast
 
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Повідомлення Додано: Пон 14 гру, 2020 14:29

  Вкладчик1234 написав:Кредитный рейтинг и история выше среднего
ждите очередного звонка с кредитом наличными и просите КЛ :)
Кешбечные карты!
  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
  2. https://abank24.page.link/mK7z +50 ГРН Абанк
  3. https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Монобанк
Вопросы - в личку!
omb
 
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Повідомлення Додано: Пон 14 гру, 2020 14:59

Re: Форвард Банк Forward Bank

  novichok написав:Как думаете, за буйки до Нового года можно заплыть?

О чем идет речь?
malinin007
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Повідомлення Додано: Пон 14 гру, 2020 15:06

malinin007
О чем идет речь?

Превышать сумму в 200 000 грн, которая возвращается фондом гарантирования вкладов физических лиц в случае краха банка..
Amid
 
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Повідомлення Додано: Пон 14 гру, 2020 15:11

  novichok написав:Как думаете, за буйки до Нового года можно заплыть?

Мона
До Водохреща ни о чем не заморачивайтесь
Сохраняйте силу духа, ясность сознания и целостность живота своего :lol:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Пон 14 гру, 2020 16:54

  Adast написав:
  rollo написав:Один из первых, кто начал оформлять КоКо. Кредитная без лимита была больше полгода.

У меня такая же ситуация. Их сообщение с "Не ждали?" выглядит как троллинг))

Для меня это уже второй подъем с "не ждали")
rollo
 
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Повідомлення Додано: Пон 14 гру, 2020 17:07

Re: Форвард Банк Forward Bank

  rollo написав:Для меня это уже второй подъем с "не ждали")

Дело было вечером - делать было нечего и пошел в офис кредитования Форварда.
К ДИАНЕ. Как в сказку попал - помогли, ублажили, обьяснили.
Говорю - че за стыд, моя кредитка без лимита? Она поглядела - говорит Вам завели кредитку БЕЗ ПОГОДЖЕННЯ КЛ. Чё так? Грит - интернет заявка, так криво завели.
Поправимо? - Д А , Приходите в НГ - Я ВСЕ САМА СДЕЛАЮ, сколько хотите, хоть до 50к.
Оце людина. PS Через час позвонила на мобилу , сделаю хоть сейчас.... Сказала как сделант, чтобы был РЕЗУЛЬТАТ. Ну не девочка - АНГЕЛ. Бістро ехал, был за рублем. Не досуг.
ВСЕКАРТА в1д КБ ПУМБ - v.pumb.ua/bc5bf4
+50/100 грн КОКО Кард | Forward Bank - lx4.me/c/dCTnvuwz ПоДаРуНоК кожному при оформленнi
Goodman
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  omb написав:
  darmet написав:
  ingtrans написав:
Перевод в другой банк :)

Серьезный совет. Смайлик зачем? Есть лучшие варианты. Перед Новым годом нередко бывают акции.

ну так зайди на сайт в разделе акции и посмотри что там ничего нет

Європейський промисловий банк, Кліринговий дім, Тас, Львів та багато інших. :D
darmet
 
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