RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 4472447344744475

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.8 5 470
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
124
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
91
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
91
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
21%
99
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
65
Всього голосів : 470
Повідомлення Додано: Пон 14 гру, 2020 20:48

  omb написав:
  darmet написав:
  ingtrans написав:
Перевод в другой банк :)

Серьезный совет. Смайлик зачем? Есть лучшие варианты. Перед Новым годом нередко бывают акции.

ну так зайди на сайт в разделе акции и посмотри что там ничего нет

Європейський промисловий банк, Кліринговий дім, Тас, Львів та багато інших. :D
darmet
 
Повідомлень: 2483
З нами з: 29.03.09
Подякував: 47 раз.
Подякували: 156 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 14 гру, 2020 21:17

  Goodman написав:
  rollo написав:Для меня это уже второй подъем с "не ждали")

Дело было вечером - делать было нечего и пошел в офис кредитования Форварда.
К ДИАНЕ. Как в сказку попал - помогли, ублажили, обьяснили.
Говорю - че за стыд, моя кредитка без лимита? Она поглядела - говорит Вам завели кредитку БЕЗ ПОГОДЖЕННЯ КЛ. Чё так? Грит - интернет заявка, так криво завели.
Поправимо? - Д А , Приходите в НГ - Я ВСЕ САМА СДЕЛАЮ, сколько хотите, хоть до 50к.
Оце людина. PS Через час позвонила на мобилу , сделаю хоть сейчас.... Сказала как сделант, чтобы был РЕЗУЛЬТАТ. Ну не девочка - АНГЕЛ. Бістро ехал, был за рублем. Не досуг.

Шоколадку привез девочке?
rollo
 
Повідомлень: 1068
З нами з: 20.10.19
Подякував: 33 раз.
Подякували: 99 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 14 гру, 2020 21:30

  Goodman написав:
  rollo написав:Для меня это уже второй подъем с "не ждали")

Дело было вечером - делать было нечего и пошел в офис кредитования Форварда.
К ДИАНЕ. Как в сказку попал - помогли, ублажили, обьяснили.
Говорю - че за стыд, моя кредитка без лимита? Она поглядела - говорит Вам завели кредитку БЕЗ ПОГОДЖЕННЯ КЛ. Чё так? Грит - интернет заявка, так криво завели.
Поправимо? - Д А , Приходите в НГ - Я ВСЕ САМА СДЕЛАЮ, сколько хотите, хоть до 50к.
Оце людина. PS Через час позвонила на мобилу , сделаю хоть сейчас.... Сказала как сделант, чтобы был РЕЗУЛЬТАТ. Ну не девочка - АНГЕЛ. Бістро ехал, был за рублем. Не досуг.

А ліміт то налили? :)
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 35469
З нами з: 22.11.13
Подякував: 2 раз.
Подякували: 1779 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 14 гру, 2020 22:26

  chipmunk написав:Багато бабла, всім дають ;) мені робобаба звонила, просила натиснути 1 якщо згоден. Сьогодні додали з каментом 'не очікували? А ми збільшили ліміт'. Дійсно, як можна було очікувати... Сума некругла, принцип не пойняв

Налили 100к неочікував.
ТАС краде гроші штучно списуючи операції у технічний овердрафт замість дозволеного овердрафту (кредитної лінії). Шахрайство працівників банку, а гроші викрадають з рахунку клієнтів.
BBC
Аватар користувача
 
Повідомлень: 14246
З нами з: 12.08.10
Подякував: 1068 раз.
Подякували: 1186 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Пон 14 гру, 2020 22:30

artmay , пользуйтесь активно картой.
rollo
 
Повідомлень: 1068
З нами з: 20.10.19
Подякував: 33 раз.
Подякували: 99 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 14 гру, 2020 22:31

Re: Форвард Банк Forward Bank

  Квесторе_поверніться написав:А ліміт то налили?

Нет, не занимался. Цель була прогулятся по воздуху. В січні займуся, куплю подарка с конфетами чи збір зроблю самостійно. Видержка.
PS З картою дійсно пороблено, сам ліміт не підніметься. Хоч взнав - що чекати налиття марна справа. День пройшов не зря.
ВСЕКАРТА в1д КБ ПУМБ - v.pumb.ua/bc5bf4
+50/100 грн КОКО Кард | Forward Bank - lx4.me/c/dCTnvuwz ПоДаРуНоК кожному при оформленнi
Goodman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3997
З нами з: 23.11.14
Подякував: 665 раз.
Подякували: 435 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 14 гру, 2020 22:37

  BBC написав:
  chipmunk написав:Багато бабла, всім дають ;) мені робобаба звонила, просила натиснути 1 якщо згоден. Сьогодні додали з каментом 'не очікували? А ми збільшили ліміт'. Дійсно, як можна було очікувати... Сума некругла, принцип не пойняв

Налили 100к неочікував.
ого, ниче себе, подарок к нг
Кешбечные карты!
  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
  2. https://abank24.page.link/mK7z +50 ГРН Абанк
  3. https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Монобанк
Вопросы - в личку!
omb
 
Повідомлень: 2633
З нами з: 08.04.14
Подякував: 23 раз.
Подякували: 202 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 14 гру, 2020 22:38

Если подать заявку на кредитку через сайт, то при отзвоне что будут спрашивать? Что готовить для ответа, телефоны работы, знакомых, или другое?
Востаннє редагувалось novichok в Пон 14 гру, 2020 22:38, всього редагувалось 1 раз.
novichok
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2235
З нами з: 31.03.13
Подякував: 4 раз.
Подякували: 183 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 14 гру, 2020 22:38

Re: Форвард Банк Forward Bank

  omb написав:ого, ниче себе, подарок к нг

100к в Пумбе - ото подарок , так подарок . :-)
ВСЕКАРТА в1д КБ ПУМБ - v.pumb.ua/bc5bf4
+50/100 грн КОКО Кард | Forward Bank - lx4.me/c/dCTnvuwz ПоДаРуНоК кожному при оформленнi
Goodman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3997
З нами з: 23.11.14
Подякував: 665 раз.
Подякували: 435 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 14 гру, 2020 22:41

Re: Форвард Банк Forward Bank

  novichok написав:Если подать заявку через сайт, то при отзвоне что будут спрашивать? Что готовить для ответа, телефоны работы, знакомых, или другое?

Цикавить трудоустройство, доходи, телефони - близький родич - батьки, сестри, брати, ддіти після 18 років, тел друга, тел знайомого, чим більше - тим краще.
Пора вже допомогати один одному - виступати в якості друзів.
Нерухомість, автомобілі. Будьте готові до відмови, або до 0-вого кр ліміту.
Але без відчаю - вже є рецепти.
ВСЕКАРТА в1д КБ ПУМБ - v.pumb.ua/bc5bf4
+50/100 грн КОКО Кард | Forward Bank - lx4.me/c/dCTnvuwz ПоДаРуНоК кожному при оформленнi
Goodman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3997
З нами з: 23.11.14
Подякував: 665 раз.
Подякували: 435 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 4472447344744475
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Adast, novichok, V2 і 2 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
А-Банк 1 ... 1796, 1797, 1798
Bes » Сер 29 чер, 2005 14:11
17970 2527345
Переглянути останнє повідомлення
Пон 14 гру, 2020 22:37
Goodman
Райффайзен Банк Аваль 1 ... 746, 747, 748
Anonymous » Нед 28 лис, 2004 13:30
7474 1681047
Переглянути останнє повідомлення
Пон 14 гру, 2020 22:30
justit
Місто Банк 1 ... 79, 80, 81
Модератор » Чет 17 чер, 2010 14:16
808 159583
Переглянути останнє повідомлення
Пон 14 гру, 2020 22:11
zoawlhxc

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.