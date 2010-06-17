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Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 14 гру, 2020 20:48
omb написав:
darmet написав: ingtrans написав:
Перевод в другой банк
Серьезный совет. Смайлик зачем? Есть лучшие варианты. Перед Новым годом нередко бывают акции.
ну так зайди на сайт в разделе акции и посмотри что там ничего нет
Європейський промисловий банк, Кліринговий дім, Тас, Львів та багато інших.
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darmet
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Додано: Пон 14 гру, 2020 21:17
Goodman написав: rollo написав:
Для меня это уже второй подъем с "не ждали")
Дело было вечером - делать было нечего и пошел в офис кредитования Форварда.
К ДИАНЕ. Как в сказку попал - помогли, ублажили, обьяснили.
Говорю - че за стыд, моя кредитка без лимита? Она поглядела - говорит Вам завели кредитку БЕЗ ПОГОДЖЕННЯ КЛ. Чё так? Грит - интернет заявка, так криво завели.
Поправимо? - Д А , Приходите в НГ - Я ВСЕ САМА СДЕЛАЮ, сколько хотите, хоть до 50к.
Оце людина. PS Через час позвонила на мобилу , сделаю хоть сейчас.... Сказала как сделант, чтобы был РЕЗУЛЬТАТ. Ну не девочка - АНГЕЛ. Бістро ехал, был за рублем. Не досуг.
Шоколадку привез девочке?
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rollo
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Додано: Пон 14 гру, 2020 21:30
Goodman написав: rollo написав:
Для меня это уже второй подъем с "не ждали")
Дело было вечером - делать было нечего и пошел в офис кредитования Форварда.
К ДИАНЕ. Как в сказку попал - помогли, ублажили, обьяснили.
Говорю - че за стыд, моя кредитка без лимита? Она поглядела - говорит Вам завели кредитку БЕЗ ПОГОДЖЕННЯ КЛ. Чё так? Грит - интернет заявка, так криво завели.
Поправимо? - Д А , Приходите в НГ - Я ВСЕ САМА СДЕЛАЮ, сколько хотите, хоть до 50к.
Оце людина. PS Через час позвонила на мобилу , сделаю хоть сейчас.... Сказала как сделант, чтобы был РЕЗУЛЬТАТ. Ну не девочка - АНГЕЛ. Бістро ехал, был за рублем. Не досуг.
А ліміт то налили?
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
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Квесторе_поверніться
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Додано: Пон 14 гру, 2020 22:26
chipmunk написав:
Багато бабла, всім дають
мені робобаба звонила, просила натиснути 1 якщо згоден. Сьогодні додали з каментом 'не очікували? А ми збільшили ліміт'. Дійсно, як можна було очікувати... Сума некругла, принцип не пойняв
Налили 100к неочікував.
ТАС краде гроші штучно списуючи операції у технічний овердрафт замість дозволеного овердрафту (кредитної лінії). Шахрайство працівників банку, а гроші викрадають з рахунку клієнтів.
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BBC
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Додано: Пон 14 гру, 2020 22:30
artmay , пользуйтесь активно картой.
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rollo
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Додано: Пон 14 гру, 2020 22:31
Квесторе_поверніться написав:
А ліміт то налили?
Нет, не занимался. Цель була прогулятся по воздуху. В січні займуся, куплю подарка с конфетами чи збір зроблю самостійно. Видержка.
PS З картою дійсно пороблено, сам ліміт не підніметься. Хоч взнав - що чекати налиття марна справа. День пройшов не зря.
ВСЕКАРТА в1д КБ ПУМБ - v.pumb.ua/bc5bf4
+50/100 грн КОКО Кард | Forward Bank - lx4.me/c/dCTnvuwz ПоДаРуНоК кожному при оформленнi
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Goodman
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Додано: Пон 14 гру, 2020 22:37
BBC написав: chipmunk написав:
Багато бабла, всім дають
мені робобаба звонила, просила натиснути 1 якщо згоден. Сьогодні додали з каментом 'не очікували? А ми збільшили ліміт'. Дійсно, як можна було очікувати... Сума некругла, принцип не пойняв
Налили 100к неочікував.
ого, ниче себе, подарок к нг
Кешбечные карты!
Вопросы - в личку!
- http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
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omb
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Додано: Пон 14 гру, 2020 22:38
Если подать заявку на кредитку через сайт, то при отзвоне что будут спрашивать? Что готовить для ответа, телефоны работы, знакомых, или другое?
Востаннє редагувалось novichok
в Пон 14 гру, 2020 22:38, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Пон 14 гру, 2020 22:38
omb написав:
ого, ниче себе, подарок к нг
100к в Пумбе - ото подарок , так подарок .
ВСЕКАРТА в1д КБ ПУМБ - v.pumb.ua/bc5bf4
+50/100 грн КОКО Кард | Forward Bank - lx4.me/c/dCTnvuwz ПоДаРуНоК кожному при оформленнi
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Goodman
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Додано: Пон 14 гру, 2020 22:41
novichok написав:
Если подать заявку через сайт, то при отзвоне что будут спрашивать? Что готовить для ответа, телефоны работы, знакомых, или другое?
Цикавить трудоустройство, доходи, телефони - близький родич - батьки, сестри, брати, ддіти після 18 років, тел друга, тел знайомого, чим більше - тим краще.
Пора вже допомогати один одному - виступати в якості друзів.
Нерухомість, автомобілі. Будьте готові до відмови, або до 0-вого кр ліміту.
Але без відчаю - вже є рецепти.
ВСЕКАРТА в1д КБ ПУМБ - v.pumb.ua/bc5bf4
+50/100 грн КОКО Кард | Forward Bank - lx4.me/c/dCTnvuwz ПоДаРуНоК кожному при оформленнi
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Goodman
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