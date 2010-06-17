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Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 14 гру, 2020 23:06
Goodman написав: novichok написав:
Если подать заявку через сайт, то при отзвоне что будут спрашивать? Что готовить для ответа, телефоны работы, знакомых, или другое?
Цикавить трудоустройство, доходи, телефони - близький родич - батьки, сестри, брати, ддіти після 18 років, тел друга, тел знайомого, чим більше - тим краще.
Пора вже допомогати один одному - виступати в якості друзів.
Нерухомість, автомобілі. Будьте готові до відмови, або до 0-вого кр ліміту.
Але без відчаю - вже є рецепти.
От страховок и т.п. Отказываться при оформлении в отделении?
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novichok
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Додано: Пон 14 гру, 2020 23:07
Підскажіть Форвард підключений до системи платежів 24/7 ?
КОКО КАРД 100 грн. за оформлення кредитної та по 50 грн. за оформлення дебетової. http://lx4.me/c/rPi1RPGC!
Монобанк 50грн. https://monobank.ua/r/ScEQ4m
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Додано: Пон 14 гру, 2020 23:14
novichok написав:
От страховок и т.п. Отказываться при оформлении в отделении?
не попонували. Як на мене - заявка по рефці , по простому - поиметь карту и за єто денежку. А вот всего остального нужно добиваться.
ВСЕКАРТА в1д КБ ПУМБ - v.pumb.ua/bc5bf4
+50/100 грн КОКО Кард | Forward Bank - lx4.me/c/dCTnvuwz ПоДаРуНоК кожному при оформленнi
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Goodman
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Додано: Пон 14 гру, 2020 23:18
КОКО КАРД 100 грн. за оформлення кредитної та по 50 грн. за оформлення дебетової. http://lx4.me/c/rPi1RPGC!
Монобанк 50грн. https://monobank.ua/r/ScEQ4m
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any4key
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Додано: Пон 14 гру, 2020 23:39
any4key написав:
Підскажіть Форвард підключений до системи платежів 24/7 ?
Как минимум на вход подключен
ТАС краде гроші штучно списуючи операції у технічний овердрафт замість дозволеного овердрафту (кредитної лінії). Шахрайство працівників банку, а гроші викрадають з рахунку клієнтів.
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Додано: Пон 14 гру, 2020 23:40
any4key написав:
И между прочем, ставки по остаткам Ко-ко с 12.01.20 - тю-тю
і на том спасибо, что столько терпели всех нас , переложу на Приматстолб под 10,5.
ВСЕКАРТА в1д КБ ПУМБ - v.pumb.ua/bc5bf4
+50/100 грн КОКО Кард | Forward Bank - lx4.me/c/dCTnvuwz ПоДаРуНоК кожному при оформленнi
-
Goodman
-
-
- Повідомлень: 4002
- З нами з: 23.11.14
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- Подякували: 435 раз.
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