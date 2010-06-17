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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 4474447544764477>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.8 5 470
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
124
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
91
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
91
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
21%
99
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
65
Всього голосів : 470
Повідомлення Додано: Пон 14 гру, 2020 23:06

  Goodman написав:
  novichok написав:Если подать заявку через сайт, то при отзвоне что будут спрашивать? Что готовить для ответа, телефоны работы, знакомых, или другое?

Цикавить трудоустройство, доходи, телефони - близький родич - батьки, сестри, брати, ддіти після 18 років, тел друга, тел знайомого, чим більше - тим краще.
Пора вже допомогати один одному - виступати в якості друзів.
Нерухомість, автомобілі. Будьте готові до відмови, або до 0-вого кр ліміту.
Але без відчаю - вже є рецепти.

От страховок и т.п. Отказываться при оформлении в отделении?
novichok
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Повідомлення Додано: Пон 14 гру, 2020 23:07

Підскажіть Форвард підключений до системи платежів 24/7 ?
КОКО КАРД 100 грн. за оформлення кредитної та по 50 грн. за оформлення дебетової. http://lx4.me/c/rPi1RPGC!
Монобанк 50грн. https://monobank.ua/r/ScEQ4m
any4key
 
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Повідомлення Додано: Пон 14 гру, 2020 23:14

Re: Форвард Банк Forward Bank

  novichok написав:От страховок и т.п. Отказываться при оформлении в отделении?
не попонували. Як на мене - заявка по рефці , по простому - поиметь карту и за єто денежку. А вот всего остального нужно добиваться.
ВСЕКАРТА в1д КБ ПУМБ - v.pumb.ua/bc5bf4
+50/100 грн КОКО Кард | Forward Bank - lx4.me/c/dCTnvuwz ПоДаРуНоК кожному при оформленнi
Goodman
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Повідомлення Додано: Пон 14 гру, 2020 23:18

Re: Форвард Банк Forward Bank

И между прочем, ставки по остаткам Ко-ко с 12.01.20 - тю-тю https://www.forward-bank.com/cards/about/documents/2020/detal_card.pdf
КОКО КАРД 100 грн. за оформлення кредитної та по 50 грн. за оформлення дебетової. http://lx4.me/c/rPi1RPGC!
Монобанк 50грн. https://monobank.ua/r/ScEQ4m
any4key
 
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Повідомлення Додано: Пон 14 гру, 2020 23:39

  any4key написав:Підскажіть Форвард підключений до системи платежів 24/7 ?

Как минимум на вход подключен
ТАС краде гроші штучно списуючи операції у технічний овердрафт замість дозволеного овердрафту (кредитної лінії). Шахрайство працівників банку, а гроші викрадають з рахунку клієнтів.
BBC
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Повідомлення Додано: Пон 14 гру, 2020 23:40

Re: Форвард Банк Forward Bank

  any4key написав:И между прочем, ставки по остаткам Ко-ко с 12.01.20 - тю-тю
і на том спасибо, что столько терпели всех нас , переложу на Приматстолб под 10,5.
ВСЕКАРТА в1д КБ ПУМБ - v.pumb.ua/bc5bf4
+50/100 грн КОКО Кард | Forward Bank - lx4.me/c/dCTnvuwz ПоДаРуНоК кожному при оформленнi
Goodman
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Повідомлення Додано: Вів 15 гру, 2020 01:07

  any4key написав:И между прочем, ставки по остаткам Ко-ко с 12.01.20 - тю-тю https://www.forward-bank.com/cards/about/documents/2020/detal_card.pdf

Могли бы уже и убрать это их разграничение до\после 15к
Adast
 
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Повідомлення Додано: Вів 15 гру, 2020 09:02

в нынешней ситуации 10% на свободный остаток - тож норм предложение
Кешбечные карты!
  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
  2. https://abank24.page.link/mK7z +50 ГРН Абанк
  3. https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Монобанк
Вопросы - в личку!
omb
 
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Повідомлення Додано: Вів 15 гру, 2020 09:19

  omb написав:в нынешней ситуации 10% на свободный остаток - тож норм предложение

Це рівень Прозапас в УКргазмяс. :)
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
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Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Вів 15 гру, 2020 10:00

Квесторе_поверніться ну так туда еще идти надо, а тут все есть
Кешбечные карты!
  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
  2. https://abank24.page.link/mK7z +50 ГРН Абанк
  3. https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Монобанк
Вопросы - в личку!
omb
 
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