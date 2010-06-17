Значит с 12.01 уходим в бакс.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 15 гру, 2020 10:34
Значит с 12.01 уходим в бакс.
Приз за регистрацию и Кешбек(КБ):
Додано: Вів 15 гру, 2020 10:41
15000 це несерйозно...всі в Газмяс.
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