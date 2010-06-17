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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 4474447544764477

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.8 5 470
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
124
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
91
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
91
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
21%
99
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
65
Всього голосів : 470
Повідомлення Додано: Вів 15 гру, 2020 10:34

  omb написав:в нынешней ситуации 10% на свободный остаток - тож норм предложение

Значит с 12.01 уходим в бакс.
Приз за регистрацию и Кешбек(КБ):
  • 300грн. и КБ: lx4.me/c/AgZ9uvTZ
  • 100грн. и КБ: v.pumb.ua/bcpFKw
  • 65грн. и КБ: SPORTBANK.com.ua/r/?ref=9hayxCc
  • 55грн. и КБ: ABANK24.page.link/845Y
  • 50грн. и КБ: MONOBANK.ua/r/NVSR
ukrprom2014
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Повідомлення Додано: Вів 15 гру, 2020 10:41

  omb написав:Квесторе_поверніться ну так туда еще идти надо, а тут все есть

15000 це несерйозно...всі в Газмяс. :)
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Вів 15 гру, 2020 11:05

Квесторе_поверніться все в бакс, как написали выше
Кешбечные карты!
  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
  2. https://abank24.page.link/mK7z +50 ГРН Абанк
  3. https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Монобанк
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omb
 
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Повідомлення Додано: Вів 15 гру, 2020 11:43

  omb написав:ну так туда еще идти надо, а тут все есть

Проблема не в этом. А в том, что в газмясе - свободным доступом и не пахнет.

Да, тема с 15к практически теряет смысл, жаль
mustbe
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Повідомлення Додано: Вів 15 гру, 2020 11:55

  omb написав:Квесторе_поверніться все в бакс, как написали выше

Ше рано...чекаєм 26 за американця. :)
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 35478
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Подякував: 2 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 15 гру, 2020 12:01

  ukrprom2014 написав:
  omb написав:в нынешней ситуации 10% на свободный остаток - тож норм предложение

Значит с 12.01 уходим в бакс.


Підтримую
ставки падають.. інтересу все менше і менше
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: Вів 15 гру, 2020 12:25

Квесторе_поверніться ну конечно рано, ждем 12.01
Кешбечные карты!
  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
  2. https://abank24.page.link/mK7z +50 ГРН Абанк
  3. https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Монобанк
Вопросы - в личку!
omb
 
Повідомлень: 2640
З нами з: 08.04.14
Подякував: 23 раз.
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