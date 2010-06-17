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Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 15 гру, 2020 10:34
omb написав:
в нынешней ситуации 10% на свободный остаток - тож норм предложение
Значит с 12.01 уходим в бакс.
Приз за регистрацию и Кешбек(КБ):
- 300грн. и КБ: lx4.me/c/AgZ9uvTZ
- 100грн. и КБ: v.pumb.ua/bcpFKw
- 65грн. и КБ: SPORTBANK.com.ua/r/?ref=9hayxCc
- 55грн. и КБ: ABANK24.page.link/845Y
- 50грн. и КБ: MONOBANK.ua/r/NVSR
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Додано: Вів 15 гру, 2020 10:41
omb написав:Квесторе_поверніться
ну так туда еще идти надо, а тут все есть
15000 це несерйозно...всі в Газмяс.
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Квесторе_поверніться
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Додано: Вів 15 гру, 2020 11:05
Квесторе_поверніться все в бакс, как написали выше
Кешбечные карты!
Вопросы - в личку!
- http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
- https://abank24.page.link/mK7z +50 ГРН Абанк
- https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Монобанк
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omb
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Додано: Вів 15 гру, 2020 11:43
omb написав:
ну так туда еще идти надо, а тут все есть
Проблема не в этом. А в том, что в газмясе - свободным доступом и не пахнет.
Да, тема с 15к практически теряет смысл, жаль
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mustbe
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Додано: Вів 15 гру, 2020 11:55
omb написав:Квесторе_поверніться
все в бакс, как написали выше
Ше рано...чекаєм 26 за американця.
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Квесторе_поверніться
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Додано: Вів 15 гру, 2020 12:01
ukrprom2014 написав: omb написав:
в нынешней ситуации 10% на свободный остаток - тож норм предложение
Значит с 12.01 уходим в бакс.
Підтримую
ставки падають.. інтересу все менше і менше
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greenozon
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Додано: Вів 15 гру, 2020 12:25
Квесторе_поверніться ну конечно рано, ждем 12.01
Кешбечные карты!
Вопросы - в личку!
- http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
- https://abank24.page.link/mK7z +50 ГРН Абанк
- https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Монобанк
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omb
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