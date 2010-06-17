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Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 15 гру, 2020 13:40
andreyiskra написав:
Не понял сколько будет по Коко дебетке свыше 15к?
8%
- http://v.pumb.ua/bcUyXE (в Viber) - 100 грн > ПУМБ всеМожу (кешбэк)
- http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5+80,5 грн > деб./кред. КОКО Форвард (кешбэк, % на остаток)
- https://tinyurl.com/y87fcew8 - 55 грн > Sportbank (кешбэк)
- https://tinyurl.com/y9fv8o9w - 50 грн > А-Банк (кешбэк, % на остаток, бесплатный СЭП)
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ingtrans
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Додано: Вів 15 гру, 2020 19:16
mustbe написав: omb написав:
ну так туда еще идти надо, а тут все есть
Проблема не в этом. А в том, что в газмясе - свободным доступом и не пахнет.
Да, тема с 15к практически теряет смысл, жаль
Пишут что свободный доступ. Только за обналичку грн. 0,5% комиса
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sergia
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Додано: Вів 15 гру, 2020 19:20
Кстати пополнить наличкой Коко без комиссии можно через какие-то платежные системы?
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sergia
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Додано: Вів 15 гру, 2020 19:29
sergia написав:
Кстати пополнить наличкой Коко без комиссии можно через какие-то платежные системы?
Зачем если можно пополнить Моно и перекинуть на Форвард?
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
- Рахунок в польському банку для українського туриста cutt.ly/konto_w_Polsce
- Переказ грошей з України за кордон та з-за кордону в Україну cutt.ly/faster_and_cheaper_than_swift
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Додано: Вів 15 гру, 2020 19:32
Могу получать кредитку без лимита! Сообщили после подачи и проверки заявки онлайн...
такую дают после всех прозвонов (проверок) или любому с улицы?
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novichok
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Додано: Вів 15 гру, 2020 20:11
novichok написав:
Могу получать кредитку без лимита! Сообщили после подачи и проверки заявки онлайн...
такую дают после всех прозвонов (проверок) или любому с улицы?
возможно просто политика на корону или политика по рефке.
у меня тоже по рефке - нулевой , если откривать через кредитний центр - то нальют, благодаря правильно заполненной заявке.
Через инет заявки заполняют пальцем ноги.
ВСЕКАРТА в1д КБ ПУМБ - v.pumb.ua/bc5bf4
+50/100 грн КОКО Кард | Forward Bank - lx4.me/c/dCTnvuwz ПоДаРуНоК кожному при оформленнi
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Goodman
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