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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 4476447744784479>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.8 5 470
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
124
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
91
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
91
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
21%
99
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
65
Всього голосів : 470
Повідомлення Додано: Вів 15 гру, 2020 13:40

Re: Форвард Банк Forward Bank

  andreyiskra написав:Не понял сколько будет по Коко дебетке свыше 15к?

8%
  • http://v.pumb.ua/bcUyXE (в Viber) - 100 грн > ПУМБ всеМожу (кешбэк)
  • http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5+80,5 грн > деб./кред. КОКО Форвард (кешбэк, % на остаток)
  • https://tinyurl.com/y87fcew8 - 55 грн > Sportbank (кешбэк)
  • https://tinyurl.com/y9fv8o9w - 50 грн > А-Банк (кешбэк, % на остаток, бесплатный СЭП)
ingtrans
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Повідомлення Додано: Вів 15 гру, 2020 19:16

  mustbe написав:
  omb написав:ну так туда еще идти надо, а тут все есть

Проблема не в этом. А в том, что в газмясе - свободным доступом и не пахнет.

Да, тема с 15к практически теряет смысл, жаль

Пишут что свободный доступ. Только за обналичку грн. 0,5% комиса
sergia
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Повідомлення Додано: Вів 15 гру, 2020 19:20

Re: Форвард Банк Forward Bank

Кстати пополнить наличкой Коко без комиссии можно через какие-то платежные системы?
sergia
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Повідомлення Додано: Вів 15 гру, 2020 19:29

  sergia написав:Кстати пополнить наличкой Коко без комиссии можно через какие-то платежные системы?

Зачем если можно пополнить Моно и перекинуть на Форвард?
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
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vitaliy_berdinskikh
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Могу получать кредитку без лимита! Сообщили после подачи и проверки заявки онлайн...
такую дают после всех прозвонов (проверок) или любому с улицы?
novichok
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Повідомлення Додано: Вів 15 гру, 2020 20:11

Re: Форвард Банк Forward Bank

  novichok написав:Могу получать кредитку без лимита! Сообщили после подачи и проверки заявки онлайн...
такую дают после всех прозвонов (проверок) или любому с улицы?

возможно просто политика на корону или политика по рефке.
у меня тоже по рефке - нулевой , если откривать через кредитний центр - то нальют, благодаря правильно заполненной заявке.
Через инет заявки заполняют пальцем ноги.
ВСЕКАРТА в1д КБ ПУМБ - v.pumb.ua/bc5bf4
+50/100 грн КОКО Кард | Forward Bank - lx4.me/c/dCTnvuwz ПоДаРуНоК кожному при оформленнi
Goodman
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Повідомлення Додано: Вів 15 гру, 2020 20:21

Re: Форвард Банк Forward Bank

  Goodman написав:через кредитний центр

Це шо за центр?
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Вів 15 гру, 2020 20:51

Re: Форвард Банк Forward Bank

  Квесторе_поверніться написав:Це шо за центр?

Запрошую вас панове на сторіночку :
https://www.forward-bank.com/about/otde ... bankomaty/
візульно у моему випадку - це велика кімната, де 4 столи с чарівними, та недуже дівчатами. с компами, принтерами. Є терминал ИЗИ і банкомат з фукціею приймання готівки. Я вибрав собі чарівного молодюсенького ангела - і вона зголосилася допомогти . Потрапила у мої чарівні тенета :-)
ВСЕКАРТА в1д КБ ПУМБ - v.pumb.ua/bc5bf4
+50/100 грн КОКО Кард | Forward Bank - lx4.me/c/dCTnvuwz ПоДаРуНоК кожному при оформленнi
Goodman
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Повідомлення Додано: Вів 15 гру, 2020 21:05

Goodman Мережа відділень банку істотно скоротилась. Давно не звертав на це уваги. "Мої" відділення в Києві працюють, а от регіональна мережа майже відсутня.
ТАС краде гроші штучно списуючи операції у технічний овердрафт замість дозволеного овердрафту (кредитної лінії). Шахрайство працівників банку, а гроші викрадають з рахунку клієнтів.
BBC
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Повідомлення Додано: Вів 15 гру, 2020 21:11

Re: Форвард Банк Forward Bank

  BBC написав:Давно не звертав на це уваги. "Мої" відділення в Києві працюють, а от регіональна мережа майже відсутня.

Мої регіонали на місці - в "селі" сидить точка кредитування в салоні "Меблі" , має карти та оргтехніку - отримати кокодебіт - нема проблем. Можна і кококредіт спробувати, але ж то без рефки. В області - чудовий кред ценр , дівчатка на "від вироботки" , іх там 4-ро . плани , рознарядки. Дівчатка зацікавлені в позитивних рішеннях по кліентах, кровно зацікавлені. Того і така увага до пересічних з вулиці.
ВСЕКАРТА в1д КБ ПУМБ - v.pumb.ua/bc5bf4
+50/100 грн КОКО Кард | Forward Bank - lx4.me/c/dCTnvuwz ПоДаРуНоК кожному при оформленнi
Goodman
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