8%
|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 15 гру, 2020 13:40
Re: Форвард Банк Forward Bank
Додано: Вів 15 гру, 2020 19:16
Додано: Вів 15 гру, 2020 19:20
Re: Форвард Банк Forward Bank
Кстати пополнить наличкой Коко без комиссии можно через какие-то платежные системы?
Додано: Вів 15 гру, 2020 19:29
Зачем если можно пополнить Моно и перекинуть на Форвард?
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
Додано: Вів 15 гру, 2020 19:32
Могу получать кредитку без лимита! Сообщили после подачи и проверки заявки онлайн...
такую дают после всех прозвонов (проверок) или любому с улицы?
Додано: Вів 15 гру, 2020 20:11
Re: Форвард Банк Forward Bank
возможно просто политика на корону или политика по рефке.
у меня тоже по рефке - нулевой , если откривать через кредитний центр - то нальют, благодаря правильно заполненной заявке.
Через инет заявки заполняют пальцем ноги.
ВСЕКАРТА в1д КБ ПУМБ - v.pumb.ua/bc5bf4
+50/100 грн КОКО Кард | Forward Bank - lx4.me/c/dCTnvuwz ПоДаРуНоК кожному при оформленнi
Додано: Вів 15 гру, 2020 20:21
Re: Форвард Банк Forward Bank
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Вів 15 гру, 2020 20:51
Re: Форвард Банк Forward Bank
Запрошую вас панове на сторіночку :
візульно у моему випадку - це велика кімната, де 4 столи с чарівними, та недуже дівчатами. с компами, принтерами. Є терминал ИЗИ і банкомат з фукціею приймання готівки. Я вибрав собі чарівного молодюсенького ангела - і вона зголосилася допомогти . Потрапила у мої чарівні тенета
ВСЕКАРТА в1д КБ ПУМБ - v.pumb.ua/bc5bf4
+50/100 грн КОКО Кард | Forward Bank - lx4.me/c/dCTnvuwz ПоДаРуНоК кожному при оформленнi
Додано: Вів 15 гру, 2020 21:05
Goodman Мережа відділень банку істотно скоротилась. Давно не звертав на це уваги. "Мої" відділення в Києві працюють, а от регіональна мережа майже відсутня.
ТАС краде гроші штучно списуючи операції у технічний овердрафт замість дозволеного овердрафту (кредитної лінії). Шахрайство працівників банку, а гроші викрадають з рахунку клієнтів.
Додано: Вів 15 гру, 2020 21:11
Re: Форвард Банк Forward Bank
Мої регіонали на місці - в "селі" сидить точка кредитування в салоні "Меблі" , має карти та оргтехніку - отримати кокодебіт - нема проблем. Можна і кококредіт спробувати, але ж то без рефки. В області - чудовий кред ценр , дівчатка на "від вироботки" , іх там 4-ро . плани , рознарядки. Дівчатка зацікавлені в позитивних рішеннях по кліентах, кровно зацікавлені. Того і така увага до пересічних з вулиці.
ВСЕКАРТА в1д КБ ПУМБ - v.pumb.ua/bc5bf4
+50/100 грн КОКО Кард | Forward Bank - lx4.me/c/dCTnvuwz ПоДаРуНоК кожному при оформленнi
|