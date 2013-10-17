Додано: Сер 16 гру, 2020 09:10

sergia написав: vitaliy_berdinskikh написав: sergia написав: Кстати пополнить наличкой Коко без комиссии можно через какие-то платежные системы? Кстати пополнить наличкой Коко без комиссии можно через какие-то платежные системы?

Зачем если можно пополнить Моно и перекинуть на Форвард? Зачем если можно пополнить Моно и перекинуть на Форвард?

а если без Моно? а если без Моно?

Любой другой банк имеющий широкую сеть терминалов или широкую сеть банкоматов с возможностью пополнением счёта наличными, или ширукую сеть отделений банков без очередей. Ну и конечно важно чтобы банк не имел жлобских комиссий на пополнение счёта и на переводы.Просто Моно - это как раз один из таких банков. Можно пойти в ПУМБ, единственное что переводить там надо строго из приложения банка и строго переводом с карты на карту, а не банковским переводом на счёт. Плюс Моно ещё и в том что открыть счёт тут можно за часы, если без физической карты то даже быстрее.