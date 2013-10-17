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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 4477447844794480>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.8 5 470
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
124
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
91
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
91
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
21%
99
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
65
Всього голосів : 470
Повідомлення Додано: Вів 15 гру, 2020 21:39

Re: Форвард Банк Forward Bank

  Goodman написав:Можна і кококредіт спробувати, але ж то без рефки.

что дебет что кредит делается онлайн заявка где рефка фиксируется, далее что курьером что точка кредитування получается неименная карта после активации капает кешбек

по крайней мере я просто перейдя по ссылке и оформив получение дебет в отделении кешбек получил. при этом ранее по рефке была открыта кредит, получена курьером , хотя быстрее было бы забрать в отделении как выяснилось впоследствии
в ожидании +100 кешбека за первую покупку по кредитке , за оформление уже зашло по обоим
КБ за открытие карты
  • 50грн koko дебет |100+100грн koko кредит | http://lx4.me/c/v4CXd3P7
  • 50грн todobank | https://todobank.page.link/M6Wb
  • 50грн a-bank | https://abank24.page.link/KLjC
  • 50грн monobank | https://monobank.ua/r/D32d
  • 100грн pumb всекарта/всеможу* | v.pumb.ua/bc5CfE
*оформляется через вайбер
wtf
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Повідомлення Додано: Вів 15 гру, 2020 22:03

  vitaliy_berdinskikh написав:
  sergia написав:Кстати пополнить наличкой Коко без комиссии можно через какие-то платежные системы?

Зачем если можно пополнить Моно и перекинуть на Форвард?

а если без Моно?
sergia
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Повідомлення Додано: Вів 15 гру, 2020 23:37

Re: Форвард Банк Forward Bank

  sergia написав:если без Моно?

iBox, коих в каждом супермаркете или EasyPay (если Алла есть).
Приз за регистрацию и Кешбек(КБ):
  • 300грн. и КБ: lx4.me/c/AgZ9uvTZ
  • 100грн. и КБ: v.pumb.ua/bcpFKw
  • 65грн. и КБ: SPORTBANK.com.ua/r/?ref=9hayxCc
  • 55грн. и КБ: ABANK24.page.link/845Y
  • 50грн. и КБ: MONOBANK.ua/r/NVSR
ukrprom2014
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Повідомлення Додано: Сер 16 гру, 2020 03:32

  Квесторе_поверніться написав:
  omb написав:в нынешней ситуации 10% на свободный остаток - тож норм предложение

Це рівень Прозапас в УКргазмяс. :)


тільки є суттєва різниці - тут можна як хочеш знімати або додавати кошти.
в газмясі 10% буде тільки на мінімальній залишок. та ще й мзда за вивід.
mephala
 
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Повідомлення Додано: Сер 16 гру, 2020 08:34

  mephala написав:
  Квесторе_поверніться написав:
  omb написав:в нынешней ситуации 10% на свободный остаток - тож норм предложение

Це рівень Прозапас в УКргазмяс. :)


тільки є суттєва різниці - тут можна як хочеш знімати або додавати кошти.
в газмясі 10% буде тільки на мінімальній залишок. та ще й мзда за вивід.

Тут лише до 15000.
В Газмясі довільна сума і вихід СЕПом на початку місяця....по суті місячний депо під 10%.
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Повідомлення Додано: Сер 16 гру, 2020 09:10

  sergia написав:
  vitaliy_berdinskikh написав:
  sergia написав:Кстати пополнить наличкой Коко без комиссии можно через какие-то платежные системы?

Зачем если можно пополнить Моно и перекинуть на Форвард?

а если без Моно?

Любой другой банк имеющий широкую сеть терминалов или широкую сеть банкоматов с возможностью пополнением счёта наличными, или ширукую сеть отделений банков без очередей. Ну и конечно важно чтобы банк не имел жлобских комиссий на пополнение счёта и на переводы.

Просто Моно - это как раз один из таких банков. Можно пойти в ПУМБ, единственное что переводить там надо строго из приложения банка и строго переводом с карты на карту, а не банковским переводом на счёт. Плюс Моно ещё и в том что открыть счёт тут можно за часы, если без физической карты то даже быстрее.
Востаннє редагувалось vitaliy_berdinskikh в Сер 16 гру, 2020 09:14, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Сер 16 гру, 2020 09:12

Re: Форвард Банк Forward Bank

  Квесторе_поверніться написав:.по суті місячний депо під 10%.


це не надовго
через пару міс усі будуть рівнятись на обліковку (6% +-)
буде як в запоребрику
:)
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Повідомлення Додано: Сер 16 гру, 2020 09:14

  ukrprom2014 написав:
  sergia написав:если без Моно?

iBox, коих в каждом супермаркете или EasyPay (если Алла есть).

iBox пополняет Форвард без комиссии?
sergia
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Повідомлення Додано: Сер 16 гру, 2020 09:16

  greenozon написав:
  Квесторе_поверніться написав:.по суті місячний депо під 10%.


це не надовго
через пару міс усі будуть рівнятись на обліковку (6% +-)
буде як в запоребрику
:)

а разве про-запас не на год?
sergia
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Повідомлення Додано: Сер 16 гру, 2020 09:18

  sergia написав:
  greenozon написав:
  Квесторе_поверніться написав:.по суті місячний депо під 10%.


це не надовго
через пару міс усі будуть рівнятись на обліковку (6% +-)
буде як в запоребрику
:)

а разве про-запас не на год?


там є різні типи цього диво-продукту
+50грн !
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