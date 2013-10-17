Goodman написав:Можна і кококредіт спробувати, але ж то без рефки.
что дебет что кредит делается онлайн заявка где рефка фиксируется, далее что курьером что точка кредитування получается неименная карта после активации капает кешбек
по крайней мере я просто перейдя по ссылке и оформив получение дебет в отделении кешбек получил. при этом ранее по рефке была открыта кредит, получена курьером , хотя быстрее было бы забрать в отделении как выяснилось впоследствии в ожидании +100 кешбека за первую покупку по кредитке , за оформление уже зашло по обоим
КБ за открытие карты
50грн koko дебет |100+100грн koko кредит | http://lx4.me/c/v4CXd3P7
omb написав:в нынешней ситуации 10% на свободный остаток - тож норм предложение
Це рівень Прозапас в УКргазмяс.
тільки є суттєва різниці - тут можна як хочеш знімати або додавати кошти. в газмясі 10% буде тільки на мінімальній залишок. та ще й мзда за вивід.
Тут лише до 15000. В Газмясі довільна сума і вихід СЕПом на початку місяця....по суті місячний депо під 10%.
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sergia написав:Кстати пополнить наличкой Коко без комиссии можно через какие-то платежные системы?
Зачем если можно пополнить Моно и перекинуть на Форвард?
а если без Моно?
Любой другой банк имеющий широкую сеть терминалов или широкую сеть банкоматов с возможностью пополнением счёта наличными, или ширукую сеть отделений банков без очередей. Ну и конечно важно чтобы банк не имел жлобских комиссий на пополнение счёта и на переводы.
Просто Моно - это как раз один из таких банков. Можно пойти в ПУМБ, единственное что переводить там надо строго из приложения банка и строго переводом с карты на карту, а не банковским переводом на счёт. Плюс Моно ещё и в том что открыть счёт тут можно за часы, если без физической карты то даже быстрее.
Востаннє редагувалось vitaliy_berdinskikh в Сер 16 гру, 2020 09:14, всього редагувалось 2 разів.
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