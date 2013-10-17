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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 4477447844794480

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.8 5 470
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
124
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
91
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
91
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
21%
99
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
65
Всього голосів : 470
Повідомлення Додано: Сер 16 гру, 2020 09:21

Re: Форвард Банк Forward Bank

  sergia написав:а разве про-запас не на год?

Є на рік, є на 3 місяці.
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Повідомлення Додано: Сер 16 гру, 2020 09:21

Re: Форвард Банк Forward Bank

  sergia написав:iBox пополняет Форвард без комиссии?

Без комиссий так:
iBox пополняем МОНО, с МОНО тянем Форвардом.
Приз за регистрацию и Кешбек(КБ):
  • 300грн. и КБ: lx4.me/c/AgZ9uvTZ
  • 100грн. и КБ: v.pumb.ua/bcpFKw
  • 65грн. и КБ: SPORTBANK.com.ua/r/?ref=9hayxCc
  • 55грн. и КБ: ABANK24.page.link/845Y
  • 50грн. и КБ: MONOBANK.ua/r/NVSR
ukrprom2014
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Повідомлення Додано: Сер 16 гру, 2020 09:21

  sergia написав:
  greenozon написав:
  Квесторе_поверніться написав:.по суті місячний депо під 10%.


це не надовго
через пару міс усі будуть рівнятись на обліковку (6% +-)
буде як в запоребрику
:)

а разве про-запас не на год?

На 3 месяца и на год
Вознаграждение за оформление карт:
зелёная кредитка А-банка(+50 грн) https://abank24.page.link/J9Hu карта Форвардбанка(+50 и/или 100грн) http://lx4.me/c/jieTGK7J карта Монобанка(+50грн) https://monobank.ua/r/axqq карта ПУМБ(+100грн)v.pumb.ua/bc51BF
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Повідомлення Додано: Сер 16 гру, 2020 09:22

  greenozon написав:
  Квесторе_поверніться написав:.по суті місячний депо під 10%.


це не надовго
через пару міс усі будуть рівнятись на обліковку (6% +-)
буде як в запоребрику
:)

Я о том что при открытии про-запаса на год, разве 10% не год будут?
sergia
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Повідомлення Додано: Сер 16 гру, 2020 09:27

Re: Форвард Банк Forward Bank

  sergia написав:Я о том что при открытии про-запаса на год, разве 10% не год будут?

Ставка фіксується на рік.
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Повідомлення Додано: Сер 16 гру, 2020 09:33

Re: Форвард Банк Forward Bank

  sergia написав:Я о том что при открытии про-запаса на год, разве 10% не год будут?

Для договорів, укладених з клієнтами до 01.07.2020 р., стандартна та підвищена процентна ставка буде змінюватися на діючі ставки після закінчення 365-ти денного строку (з дати укладання договору),
http://www.ukrgasbank.com/private/card_ ... pro-zapas/
Приз за регистрацию и Кешбек(КБ):
  • 300грн. и КБ: lx4.me/c/AgZ9uvTZ
  • 100грн. и КБ: v.pumb.ua/bcpFKw
  • 65грн. и КБ: SPORTBANK.com.ua/r/?ref=9hayxCc
  • 55грн. и КБ: ABANK24.page.link/845Y
  • 50грн. и КБ: MONOBANK.ua/r/NVSR
ukrprom2014
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Повідомлення Додано: Сер 16 гру, 2020 09:41

Re: Форвард Банк Forward Bank

  ukrprom2014 написав:до 01.07.2020 р

А після?
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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