Є на рік, є на 3 місяці.
|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 16 гру, 2020 09:21
Re: Форвард Банк Forward Bank
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Сер 16 гру, 2020 09:21
Re: Форвард Банк Forward Bank
Без комиссий так:
iBox пополняем МОНО, с МОНО тянем Форвардом.
Приз за регистрацию и Кешбек(КБ):
Додано: Сер 16 гру, 2020 09:21
На 3 месяца и на год
Вознаграждение за оформление карт:
зелёная кредитка А-банка(+50 грн) https://abank24.page.link/J9Hu карта Форвардбанка(+50 и/или 100грн) http://lx4.me/c/jieTGK7J карта Монобанка(+50грн) https://monobank.ua/r/axqq карта ПУМБ(+100грн)v.pumb.ua/bc51BF
Додано: Сер 16 гру, 2020 09:22
Додано: Сер 16 гру, 2020 09:27
Re: Форвард Банк Forward Bank
Ставка фіксується на рік.
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Сер 16 гру, 2020 09:33
Re: Форвард Банк Forward Bank
Для договорів, укладених з клієнтами до 01.07.2020 р., стандартна та підвищена процентна ставка буде змінюватися на діючі ставки після закінчення 365-ти денного строку (з дати укладання договору),
Приз за регистрацию и Кешбек(КБ):
Додано: Сер 16 гру, 2020 09:41
Re: Форвард Банк Forward Bank
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Сер 16 гру, 2020 10:04
Re: Форвард Банк Forward Bank
без комиссии пополняется карта абанк зеленая или моно черная кредитки
далее толкается с зеленой / про моно пишут что нужно тянуть
сейчас на тумбах установлены считыватели nfc , что ускоряет пополнение
причем оба абанк и моно поддерживают открытие счета через дию
если есть ид карта или загран это несколько ускорит процесс
в целом оформление в абанк попроще ,нет вопросов вроде были ли вы заграницей последние 6 мес на этапе утверждения лимита , наливают более лояльно чем моно, если нужен еще и лимит
Востаннє редагувалось wtf в Сер 16 гру, 2020 11:00, всього редагувалось 1 раз.
КБ за открытие карты
Додано: Сер 16 гру, 2020 10:31
Re: Форвард Банк Forward Bank
Приз за регистрацию и Кешбек(КБ):
Додано: Сер 16 гру, 2020 11:07
После вчерашнего обновления Форварда не могу войти в мобильное приложение. Пишет "неверный пин код" черным шрифтом очень быстро и не дает войти. Хотя точно ввожу правильній код. Пробно ввела неправильный - написало по другому, красным "вы ввели неверный пин код, осталось 2 попытки". У кого то есть такая проблема?
РЕФКИ
ФОРВАРД 100 за КОКО+100 первая оплата $$$ Монобанк 50 грн https://monobank.ua/r/6oMKA А-БАНК Зелена 50 грн https://abank24.page.link/5zB4 $$$ ПУМБ ВСЕМОЖУ/ВСЕКАРТА 100 грн v.pumb.ua/bcU3wR
|