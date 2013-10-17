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Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 16 гру, 2020 11:54
Spring написав:
После вчерашнего обновления Форварда не могу войти в мобильное приложение. Пишет "неверный пин код" черным шрифтом очень быстро и не дает войти. Хотя точно ввожу правильній код. Пробно ввела неправильный - написало по другому, красным "вы ввели неверный пин код, осталось 2 попытки". У кого то есть такая проблема?
есть такое
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sergia
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